É mesmo para rir, Porchat? Saiba “piadas” que Léo Lins falou em vídeo que foi retirado do ar

Na última terça-feira, 16 de maio, o Tribunal da Justiça de São Paulo retirou o vídeo do humorista Léo Lins do Youtube e demais plataformas digitais. O especial de comédia “Peturbador” estava disponível desde dezembro e tinha mais de 3 milhões de visualizações.

“se a piada não incitou ódio e a violência é só uma piada” a piada: pic.twitter.com/uqsDIe6SSe — bells (@todebells) May 17, 2023

Mas, apesar do sucesso em visualizações, o conteúdo do especial não era dos mais leves. O humorista fez “piadas” ofendendo pessoas com deficência, além de conteúdos racistas, machistas e xenofóbicos.

E, apesar desse conteúdo, o humorista Fábio Porchat e outros, defenderam Léo Lins, dizendo que se você “Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada”, e complementando ainda que “quem foi lá assistir ao @LeoLins adorou. Riram muito”. Mas, vamos relembrar sobre o que era o conteúdo do show?

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023

É mesmo para rir, Porchat? Saiba “piadas” que Leo Lins falou em vídeo que foi retirado do ar

Apesar de, em entrevista à CNN, o humorista ter afirmado que o que sofreu foi um ato de censura em seu vídeo, e que não havia infringido nenhuma norma do YouTube, a realidade é que algumas frases ditas durante o especial incomodaram e não devem mais ser vistas como simples “piadas”.

Ofendendo PCDs

“Cheguei a chamar intérprete de libras para ofender surdo e mudo”

“Um anão não é um homem bomba, é um homem estalinho”

Fazendo piada com estupro

“Imita uma pessoa falando espanhol alegando que é uma língua divertida:

‘O que aconteceu ali?’

- ‘Um estuprito’

- ‘Nossa, posso passar um poquitito?’

‘-Só com a cabecita’”

Fazendo piada gordofóbica e homofóbica

“Eu não tenho medo de gordo, só se eu fosse um pote de Nutella”

“Sou gordo, não gosto de fazer exercício e não consigo emagrecer. O que posso fazer? / Pega aids. Sai ‘com*ndo’ gay sem camisinha que uma hora dá certo”.

Esse é o tipo de “piada” do show do Léo Lins, que o Fábio Porchat saiu para defender.

Lembrem-se! Nem todo mundo que finge que está do nosso lado, seja na política, na cultura, ou nas questões sociais, são de fato, aliados… pic.twitter.com/SmdvFdBFi4 — Matheus Felippe (@matheusfelipper) May 17, 2023

Piadas racistas

“Rico vai para a África para pegar filho no pé. ‘Vou pegar esse escurinho pra dar like no insta, vou levar mais um, que o Bruno Gagliasso vai querer também’”.

“O negro não consegue achar um emprego, mas na época da escravidão, já nascia empregado e achava ruim”.

Piadas com indígenas

“Preconceito é igual índio, não deveria existir mais”

Todo esse conteúdo acima é apenas uma parte do que Léo Lins falou durante o seu especial de comédia que estava no ar desde dezembro de 2022. Mas, e aí, você ainda acha que dá para rir deste tipo de “piada” nos dias de hoje?

Xenofobia

“Tem cidades tão pobres que crianças da África mandam comida para lá”

“Pessoas do nordeste tem uma aparência primitiva”

