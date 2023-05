Com nudes a R$90, Nego do Borel se une a famosos que comercializam conteúdos adultos

O cantor Nego do Borel agora faz parte do grupo de famosos que decidiu apostar na produção de conteúdo adulto pela internet. Com uma conta criada recentemente, o funkeiro passou a comercializar os registros por meio de um sistema de assinaturas com valores a partir de R$90.

Conforme publicado pela IstoÉ Gente, a divulgação da entrada do canto para o ramo dos “nudes” foi anunciada por ele em suas redes sociais, onde já são compartilhadas diversas fotos provocantes que instigam a imaginação dos fãs.

O anúncio oficial foi feito no começo da semana, com a publicação de uma foto provocante que fez diversas fãs questionarem quando o cantor iria iniciar a comercialização de fotos “mais picantes” nas plataformas adultas. “Estamos chegando”, comentou Nego ao publicar um registro de toalha e cueca boxer branca.

Nudes por R$90

Após anunciar sua entrada para o Privacy, em parceria com o perfil da própria plataforma, Nego do Borel disponibilizou para os seguidores o link direto de acesso ao seu perfil na plataforma.

Segundo a divulgação realizada pela própria rede, a intenção do canto é “compartilhar momentos íntimos e os bastidores de sua vida em meio aos diversos shows realizados pelo Brasil”.

O valor dos nudes compartilhados na plataforma é de R$90, o mesmo da assinatura mensal que dá direito a acessar todos os conteúdos compartilhados pelo funkeiro.

Com poucos dias de criação, a conta já possui 10 publicações, sendo 8 registros fotográficos e 2 vídeos que podem ser visualizados pelos assinantes. Ao todo, 272 pessoas já curtiram o perfil.

Apoio dos fãs e críticas

Em meio a divulgação dos conteúdos convidando os seguidores para a nova plataforma, Nego do Borel recebeu o apoio de muitos e críticas de alguns outros que não perderam tempo em comentar nas imagens publicadas por ele divulgando o novo perfil.

“Na real, prefiro seus vídeos de música do que estas fotos, mesmo porque tem tantas crianças que gostam de você e isso não é um exemplo bacana para elas”, comentou uma seguidora.

“Já vou assinar!”, comentou um fã clube do cantor enquanto outro seguidor não perdeu tempo: “Vem aqui pra minha casa fazer uma revoada!”.