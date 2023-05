Chocolate com Pimenta: Ciúmes, perdão e morte marcam a última cena de Graça

Com o capítulo final da reprise de Chocolate com Pimenta cada vez mais próximo, alguns personagens, como Graça (Nívea Stelmann), já começam a ter seu destino traçado na novela da tarde.

Como sabemos, a vilã conseguiu casar com Guilherme (Rodrigo Faro) e chegou até a engravidar, mas o seu destino será muito cruel. Na reta final, a irmã de Celina (Samara Felippo) vai dar fim a disputa pelo amor do advogado e pedirá desculpas, mas tudo será em vão, já que ela morrerá.

Na novela escrita por Walcyr Carrasco, a filha de Reginaldo (Antonio Grassi) não consegue resistir ao parto e pede, antes de morrer, que sua irmã cuide da criança. Na cena, Celina e Guilherme estão na sala e escutam o choro de criança e ficam felizes: “Meu filho, meu filho nasceu”, celebra o personagem de Rodrigo Faro.

Mas, quando entram no quarto, se deparam com Graça muito fraca e, é claro, Celina fica preocupada com a saúde da irmã e do sobrinho, que acabará se tornando o seu filho. Na cena, a amiga de Ana Francisca (Mariana Ximenes) chega a festejar o nascimento do bebê, mas percebe que a amiga de Olga (Priscila Fantin) está muito pálida.

Nívea Stelmann relembra cenas de Graça em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Ainda muito entusiasmado, Guilherme não presta atenção ao estado de saúde de Graça e questiona o sexo da criança: “E então, é menino ou é menina?”. Ele fica todo feliz ao saber que o seu primeiro herdeiro é um menino.

LEIA TAMBÉM: ‘Eu nasci mulher’: Protagonista transexual é certeza em novela da Globo

Antes de morrer, Graça chora e pede perdão pelos seus erros: “Acabou a mágoa, a dor, a inveja, toda inveja que eu sentia de você Celina. Não tenho muito tempo. Eu vejo tudo nublado, eu vejo uma luz atrás de vocês dois”.

Chocolate com Pimenta: Guilherme |(Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo) serão pegos no flagra (Divulgação/Globo)

Depois, a personagem entrega o bebê para Guilherme e pede para que ele e Celina cuidem da criança: “Eu fico grata por ter existido, por ter compartilhado da minha vida. Você, Celina, eu fico grata por ser minha irmã, por cuidar do meu filho. Esqueça tudo o que aconteceu e lembre-se de mim com amor”.

Exibida originalmente em 2003, a novela Chocolate com Pimenta ganhou uma edição especial e está sendo reprisada logo após o “Jornal Hoje”, na Globo.

LEIA TAMBÉM: Sai Patrícia Poeta e fica Manoel? Última missão dele no Encontro foi revelada