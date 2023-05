Bomba cai no colo de Manoel Soares; famoso decide futuro ao lado de Patrícia Poeta

A crise envolvendo Manoel Soares nos bastidores do Encontro com Patrícia Poeta segue ganhando novas páginas. Desta vez, o co-apresentador do matinal não teria aceito deixar o programa antes do mês de julho, quando é prevista uma mudança radical na atração, que bate oito pontos de audiência.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, a Globo teria chamado Manoel Soares para fazer uma proposta para acabar com as polêmicas, mas o famoso teria recusado, já que a direção do canal propôs sua saída quase que imediata do Encontro.

“No início desta semana, na segunda-feira, a Globo pela primeira vez sentou para negociar colocar um fim nessa briga. A Globo fez um movimento para tentar antecipar essa saída do Manoel”, começou o jornalista, que já chegou a ser alvo de um processo movido por Patrícia Poeta.

Patrícia Poeta e Manoel Soares longe um do outro; veja o futuro do apresentador (Reprodução/Globo)

Em seguida, Lo-Bianco contou que a direção da emissora carioca teria feito um “movimento, de certa forma, muito agressivo para o Manoel aceitar” e por isso ele não decidiu não aceitar. Segundo o colunista da RedeTV!, que trabalha ao lado de Sonia Abrão, a Globo chamou o apresentador para falar que a corda já estourou para todo mundo e eles fizeram uma proposta para que ele fizesse um comunicado em comum com a Globo.

LEIA TAMBÉM: ‘Não bato palma a ninguém’: Alfinetada de Jojo Todynho foi para outra famosa

Neste comunicado, Manoel assumiria que pediu para sair do Encontro com Patrícia Poeta para se dedicar ao Papo de Segunda, programa que comanda no GNT: “No comunicado eles iriam ali, de alguma maneira, dizer que o Manoel sairia do Encontro para encarar um novo desafio”, disse Alessandro Lo-Bianco.

Manoel Soares deve voltar ao É de Casa e Patrícia Poeta seguirá no Encontro (Reprodução/Globo)

Além disso, o documento iria afirmar que Manoel Soares, futuramente, ganharia uma oportunidade única na Globo, que estaria se abrindo para ele, mas que não poderia ser dita neste momento.

Até o momento, nada foi confirmado por ambos os lados, mas ao que tudo indica, Manoel Soares deve deixar o Encontro em breve e pode ser substituído por Thiago Oliveira, que está no É de Casa e também na atual temporada da Dança dos Famosos.

LEIA TAMBÉM: ‘Eu nasci mulher’: Protagonista transexual é certeza em novela da Globo