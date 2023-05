Após declaração polêmica, Primo Rico se explica: ‘Foi em 2019′

Ao longo dos últimos dias um vídeo publicado pelo coach financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, viralizou na internet após ele afirmar ser possível realizar uma compra de mercado com R$300.

Após toda a polêmica envolvendo o coach, a internet se movimentou para demonstrar que as informações disponibilizadas por ele não são compatíveis com a realidade do brasileiro. Diante da repercussão, Thiago decidiu publicar um novo vídeo desta vez em seu Instagram, explicando em detalhes de onde obteve a informação.

“Eu gravei um vídeo há quase quatro anos atrás e que saiu de contexto hoje. Tão falando que eu disse que dá pra gastar R$300 no mercado. Eu pensei, será que eu errei?”, começa o coach.

“Aí fui fazer um estudo para saber se eu estava errado no que disse, e bom, em um estudo do IBGE chamado de Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil a gente consegue encontrar os alimentos mais consumidos pelos brasileiros em gramas no ano de 2019″.

Seguindo com a explicação, Thiago revela ter realizado uma série de cálculos baseados no relatório do IBGE de forma a adaptar os valores para uma quantidade mensal de consumo de alimentos, finalizando no valor médio de R$314,41 por pessoa em 2019.

Apoio dos seguidores

Seguindo com sua explicação, o coach deixa claro que o valor em questão é um valor estimado por pessoa e que sofre variações dependendo do tamanho da família e da quantidade de pessoas na casa.

“Esses eram os dados da média naquela época. Agora o foco daquele vídeo não era esse, mas sim que você deveria poupar o máximo possível para em algum momento atingir um certo grau de tranquilidade na sua vida. É isso que eu espero e que desejo para vocês”, finaliza Thiago.

Em pouco tempo diversos seguidores passaram a interagir com o vídeo e comentaram agradecendo a explicação do Primo Rico enquanto criticam a imagem fora de contexto.

“A cada dia mais tenho visto o quanto querem ganhar espaço procurando formas de apontar o dedo... Invistam o tempo para aprender, evoluir, somar... Carregue sua bagagem de conhecimento”, escreveu um seguidor.

“O fato do vídeo ser de 2019 já fala por si só” comentou outra, ao que uma terceira respondeu.

“Muito bonito e cheio de estudos na teoria, mas na prática é bem diferente. Acredito que o senhor não conheça a realidade da maioria dos brasileiros, então o convido a passar 30 dias com um salário mínimo, tendo que pagar aluguel, água, luz, alimentação, transporte público... Se você conseguir, eu bato palmas”, criticou.