Após capivara Filó ser barrada, Agenor Tupinambá aparece com outro animal na internet

Embora tenha recuperado provisoriamente a posição de tutor da capivara Filó, que ficou conhecida nacionalmente e havia sido encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agenor Tupinambá está proibido de exibir o animal nas redes sociais, como fazia anteriormente.

E enquanto a Filó não é mais o centro das atenções, o jovem de 23 anos segue sua vida, mantendo a interação com os demais animais do local onde vive.

Com Filó barrada, Agenor aparece com outro animal

Após esclarecer aos seus seguidores que está “enfrentando um processo muito grande”, isso em respeito ao caso da capivara que lhe rendeu uma multa de R$ 17 mil do IBAMA, Agenor gravou hoje alguns stories no qual aparece ordenhando uma vaca. [Continua depois do destaque].

Em outro registro, Agenor apareceu ao lado do namorado, Lucas Leite, figura com quem esteve envolvido em grande polêmica recentemente, mas que já foi esclarecida.

Relembre a declaração do jovem influenciador, Agenor Tupinambá, sobre seu relacionamento

Assim como Lucas, Agenor afirmou que não houve traição, pois no período em que o namorado foi registrado nas fotos, ambos não estavam juntos. O jovem influencer disse ainda que chegou a se relacionar com outra pessoa neste período.

Por fim, ele declarou em seus stories que sofreu um choque quando as imagens viralizaram nas redes, no entanto sentou para conversar com o companheiro e assim esclareceram o que de fato havia acontecido. “Estamos bem, está tudo certo. Eu acho que esse assunto já deu para mim”, finalizou.