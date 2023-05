A previsão sobre o futuro de Faustão após deixar programa da Band; alerta de saúde e voltando ao passado

Fausto Silva, um dos apresentadores com mais tempo na Tv brasileira, não apresentará mais seu programa na Band a partir do segundo semestre.

O colunista do UOL, Lucas Pasin, tinha noticiado anteriormente que a saída de Faustão era um assunto ainda tratado em segredo na emissora, que anunciou agora a mudança na programação.

“Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O ‘Faustão na Band’, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, informou a emissora.

Fontes informam que o apresentador se reuniu com os “chefões da casa” e sua saída foi comunicada. É esperado que seu filho, João Guilherme Silva e Anne Lottermann comandem o programa até julho e depois disso um novo programa ocupará o horário.

No Metrópoles, Léo Dias aponta que o futuro de Fausto é incerto. Já o portal Observatório dos Famosos foi em busca de mais uma previsão com a sensitiva Bianca Godói.

“Em 2024, ele estará de volta à Globo! Se não ficar muito doente!” escreveu a vidente em seu Instagram.

Em dezembro de 2022, Bianca já tinha previsto que Faustão voltaria para o lugar em que trabalhou por mais de 30 anos após a saída da Band.

CONFIRA TAMBÉM:

Shakira brasileira? A nova música que revela infidelidade sofrida por cantora sertaneja

Vidente que previu morte de Rita Lee revela como ela passou pelo desencarne

Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação

Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho