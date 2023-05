Youtuber Felca testa base da Virginia e web reage “enfiou a cara na areia do gato”

Reprodução Felca testa base da Virginia e internet não perdoa: "novo medo desbloqueado: ver o felca com a base da virgínia no canto do quarto" Imagem: @felcaseita | @wepink.br (YouTube/Instagram)

Para quem achava que o pesadelo da Virginia com a polêmica sobre a base da marca dela, WePink, havia acabado, se enganou completamente. O youtuber Felca finalmente resolveu testar o produto e reacendeu a polêmica sobre a base tão falada. Assista:

Felca tem mais de 2,3 milhões de inscritos em seu canal na rede social e, após 3 meses do lançamento do produto, resolveu ter a sua própria opinião sobre a base. O vídeo dura cerca de 18 minutos e ele consegue compilar todas as polêmicas envolvendo a influenciadora, desde o podcast com a Juliette, em que ela cobra para as pessoas falarem com a ex-BBB e até mesmo a polêmica envolvendo sua filha, que preferiu a babá ao colo dela na hora de tomar vacina.

o último vídeo do felca testando a base da virginia. TO RINDO A UMA HR JA pic.twitter.com/ckzoJ6lem9 — manu #seita (@ismemah) May 16, 2023

Em apenas 24 horas, o vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações e o nome de Felca atingiu os assuntos mais comentados no Brasil, do Twitter: “Amando o Felca testando a make da Virgínia. Parece que enfiou a cara na areia do gato depois de usada”, brincou uma internauta. “Felca testando a base da Virgínia, ficou parecendo aquelas assombrações de filme de terror com a base”, comentou outro.

Caralho nunca mais tinha rido tanto como ri agora com o vídeo do felca testando a base da Virgínia pic.twitter.com/Wx6GOqGuV3 — Sol (@eitasol__) May 17, 2023

A princípio, ele começa a lembrar sobre algumas maquiadoras que testaram a base e comentou: “é um negócio meio duvidoso, né?”. Então, ele abre a caixa da base para fazer o seu próprio teste, dizendo inclusive que deixou 12 dias para chegar.

SOCORRO O FELCA TESTANDO A BASE DA VIRGINIA TA A CARA DO ARACNÍDEO KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/lc66dGQY9q — thatswhatshesaid (@beetseatbears) May 16, 2023

Ele começa a passar o produto e brinca: “É geladinho, é gostoso”. Então ele continua passando em toda a pele e se espanta com o tom da pele e pergunta: “Virgínia, vai ter reembolso?”.

“Meu rosto não ficou natural, não tá legal. Meu olho tá grudando, tá muito ruim”, continua Felca. “Eu não tenho produto para tirar, tem que ter acetona”, conta durante o vídeo, completando: “Eu não gostei, eu tô me sentindo mal. Na minha pele não ficou bom, mas para você, provavelmente vai ficar”, finaliza.

