Vidente que previu morte de Rita Lee revela como ela passou pelo desencarne

Em 8 de maio de 2023, o Brasil perdeu uma das vozes mais autênticas e revolucionárias. Rita Lee faleceu aos 75 anos depois de tratar um câncer de pulmão.

Recentemente, a médium Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality Os Paranormais, do Domingo Legal (SBT) em 2014, descreveu como foi a chegada de Rita no plano espiritual e seu desencarne.

“Ela não traz nenhum sofrimento. Não trouxe na verdade nenhum sofrimento. Vai ser um rótulo para a eternidade da vida. Viveu a vida intensamente, fez das críticas, dos momentos ruins, o seu momento de sabedoria”, conta, acrescentando que ela lidava muito bem com os problemas e alcançava o equilíbrio mesmo diante dos mais severos desafios.

Sobre o momento da morte, Vandinha explica que foi um acontecimento muito sútil e de muito equilíbrio.

“Para ela não foi nenhum bicho de sete cabeças o desencarne. E em nenhum momento teve o sofrimento porque até para a própria morte ela veio se preparando o tempo inteiro para essa grande chegada”, conta a espiritualista.

Ela complemente dizendo que Rita merecia essa tranquilidade e que ela tinha se preparado para esse momento com muita proteção divina e compreensão.

Antes da morte de Rita, Vandinha já tinha falado sobre a cantora destacando sua sabedoria e evolução do espírito da artista.

“É uma sábia, sempre foi uma grande mulher, sempre encarou a vida como a vida é mesmo. A Rita Lee na espiritualidade ela entra com um gral de um evolução muito grande. Não é só esse momento pelo qual ela está vivendo hoje que é um momento difícil, ela já passou por vários momentos difíceis em sua vida, durante a adolescência, durante a carreira e todas as vezes ela encarou isso com muita sabedoria, com muita alegria”, comentou em março de 2023.

Segundo a médium, seu espírito nunca se deixou levar pelas cargas negativas, pois “aceitava as lições que Deus mandava sem reclamar de nada”. No entanto, ela também comentou que o prazo de vida de Rita estava chegando ao fim.

Confira a previsão completa de Vandinha Lopes sobre Rita Lee:

CONFIRA OUTROS DETALHES:

Vidente revela como era a relação de Gugu Liberato com sua esposa

Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação

Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho