“Tá fazendo igual à mãe”: Viih Tube diz que filha dorme para fugir na hora do banho

A influencer e ex-BBB Viih Tube continua compartilhou nos stories do Instagram com seus fãs as dores e delícias da maternidade. Nesta quarta, ela confessou que já está tendo problemas para dar banho na pequena Lua.

“Eu vendo que ela dormiu pesado bem na hora do banho. Acho que tá fazendo igual à mãe para não tomar. Ela pensa que me engana”, disse.

Viih Tube também mostrou aos fãs como é o cantinho de amamentação que mantém em sua casa, com a poltrona, a almofada de amamentação e os demais utensílios necessários para conforto dela e da criança.

“Você vai ficar muitas horas do dia amamentando, o conforto nesse momento ajuda muito, até porque você bem posicionada facilita tudo! Só não sei se a longo prazo vou conseguir manter kkkk”, disse.

Os seguidores também comentaram suas experiências com a maternidade. “Nossa, eu amamentei meus 2 filhos, hoje estou no segundo… tem 4 meses, nunca tive um lugar certo pra dar mama, eu dou mamar em todo lugar sem hora marcada pra isso, na posição que ficar mais confortável pra nós dois e pronto!”, disse uma seguidora.

“Adorei!!! Eu era pobre de marrom quando tive meus filhos e como pobre montei meu cantinho tbm, comprei uma poltrona basiquinha q balançava da mais barata, comprei um puff de 20 reais, a almofada custou 45, e fazíamos tbm nosso canto do mama, vale uma cadeira de balanço dessas que vende na porta, um cantinho no sofá, o importante é ter amor. Muita gente amargurada nos comentários Deus é mais”, disse outra fã da influencer.

Baby Tube

Viih Tuibe e Eliezer aproveitaram o Dia das Mães no domingo passado para lançar uma marca de brinquedos infantis, a ‘Baby Tube’. De acordo com notícia divulgada pelo jornal O Globo, a influencer teve mais de 30 mil pedidos somente nas primeiras 24h e faturou cerca de R$ 2 milhões.