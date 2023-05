Sonia Abrão relembra dia que acompanhou parto ao vivo durante programa: “Se era pra tombar, tombei”

Sonia Abrão publicou em seu Instagram na última segunda-feira (16) um registro histórico, feito 25 anos atrás.

A gravação é uma lembrança do programa ‘Domingo Legal’, naquela época apresentado por Gugu Liberato, morto em 2019. No programa, Sonia Abrão aparece acompanhando um parto ao vivo.

Agora sob o comando de Celso Portiolli, o ‘Domingo Legal’ voltou a reexibir a cena no domingo passado (14) em homenagem ao Dia das Mães.

No Instagram, Sonia escreveu:

“DOMINGO LEGAL: SE ERA PRA ‘TOMBÁ', TOMBEI!!! Muitoooooo obrigada por exibir, no DIA DAS MÃES, a transmissão de dois partos que fiz, ao vivo, no programa, em 1998! E chorei por muitos motivos: saudade imensa do Gugu, a emoção de saber, 25 anos depois, já adultos, como estão aqueles bebês que vi nascer, de lembrar que naquele Dia das Mães meu filho tinha só 5 anos, de me sentir homenageada tbm, de contar com o carinho do CELSO PORTIOLLI e toda equipe! Foi lindo!”

Camilla de Lucas dá resposta à Sonia Abrão após apresentadora criticar seu vestido de noiva

Camilla de Lucas, que casou no último sábado (13) com Mateus Ricardo, rebateu às críticas que Sonia Abrão fez sobre seu vestido durante o programa “A Tarde é Sua’ dá última segunda-feira (15).

A apresentadora comentou sobre a escolha do vestido de fenda para a cerimônia.

“Eu não gosto de uma coisa. Eu me lembro que falei isso no casamento da Rafa Kalimann com o Rodolffo e quase cortaram a minha cabeça, mas é a mesma coisa. Eu não consigo ver, sensualizar com o vestido de noiva, eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, o que uma coisa tem a ver com a outra?”

A ex-BBB não gostou de como a apresentadora falou sobre seu vestido, e rebateu a crítica comentando a forma como Sonia Abrão interferiu nas negociações no ‘Caso Eloá’.

No Twitter, Camilla escreveu: “Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino para ter ibope. Espiritualizada é ela”.

