Sim ou não: Ex-BBB Key Alves revela se entra na nova temporada de A Fazenda

Cotada para a próxima edição do reality show A Fazenda, Key Alves resolveu responder aos fãs se toparia do desafio de viver novamente confinada com outras pessoas em um programa de TV.

Durante a entrevista ao podcast PodDar Prado, apresentado por Gabi Prado e Gizelly Bicalho, no YouTube, a jogadora de vôlei disse que não entraria de novo em um programa do gênero, mesmo podendo sair com o prêmio final e ainda mais fama: “Nunca. Não entro em reality show nenhum mais. Chega!”, disparou ela.

Querendo saber mais, Gabi também questionou se o mesmo vale para outros programas fora da TV aberta, como o De Férias com o Ex, exibido na MTV Brasil, e a jogadora de vôlei foi categórica ao dizer não mais uma vez: “Jamais, esse aí é o que nem passa na cabeça. Não dá para mim”.

Vale lembrar que caso Key topasse entrar no programa de relacionamento um dos possíveis participantes também poderia ser Gustavo Cowboy, que participou do BBB 23 e virou um namorado dela durante o tempo do confinamento. Mas, fora da casa eles se separaram, deixando os fãs magoados.

Voltando a nova temporada de A Fazenda, a Record TV confirmou que o reality show vai acontecer em setembro e a apresentação será de Adriane Galisteu, que entrou no lugar de Marcos Mion, atualmente na Globo.

“Atenção, A Fazenda 15 vem aí meus amores! E ela vem brilhando. Pode ter certeza que nós voltaremos ainda mais fortes, por vocês e para vocês. Ou alguém achou que seria diferente? Aqui jamais”, disse a contratada da Record TV.

Galisteu disse ainda aos fãs do programa que “a mãe está on” e que será um prazer voltar à sede do reality doido: “Líder de audiência, que o Brasil inteiro ama e a apresentadora é fã. Então se prepara para o faisqueiro, porque ele promete”, afirmou a famosa.

Além de Key Alves, outros famosos já são cotados para A Fazenda 15. Entre eles estão Mariely Santos, uma das gêmeas Lacração, o Ex-Carrossel e influenciador Metturo, além dos nomes cotados como Yarley Ara e a ex do De Férias com o Ex Caribe Salseiro VIP Luana Targino.

