“Sem previsão de alta”: Emílio Surita, do Pânico, passou por cirurgia para retirar câncer do intestino

O apresentador do programa ‘Pânico’, da Jovem Pan, Emílio Surita, foi internado em São Paulo após receber um diagnóstico de câncer no intestino, segundo informações que o jornalista Odair Del Pozzo divulgou em seu canal no Instagram.

De acordo com Pozzo, Surita foi internado em um hospital particular da Rede D’Or e teve que se submeter a uma complicada cirurgia para retirada do câncer na última semana, por isso teve que permanecer internado da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) durante uma semana.

Embora pessoas mais chegadas ao radialista garantam que “o pior já passou”, o quadro de Surita continua bastante delicado, segundo fontes da Jovem Pan.

Emilio já deixou a UTI e está em quarto normal no hospital, onde continua com o tratamento contra o tumor. Ainda não há previsão de alta.

A última participação do radialista no Pânico foi no dia 5 de maio. Desde então o programa vem sendo apresentado pelo humorista Daniel Zukerman. A assessoria de Emílio e a rádio Jovem Pan têm tratado o caso com a máxima discrição e até agora evitaram qualquer declaração sobre o estado de saúde do apresentador.