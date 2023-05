Rita Lee deixou músicas e frases icônicas que ainda serão lançadas: “Não tem por que parar”, diz filho

A cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos, deixou um acervo inédito de músicas, além de um caderno com cerca de 400 páginas com tuítes e frases icônicas, que nunca foram publicados. O músico João Lee, filho da artista, afirmou que seguirá cuidando da carreira póstuma da mãe e que deve anunciar os lançamentos ao longo dos próximos anos.

“Tem músicas inéditas prontas, músicas que estão semiprontas. A gente precisa organizar isso tudo com calma, mas tem bastante coisa”, disse João Lee ao site UOL, na saída da missa de sétimo dia da cantora, que foi realizada na terça-feira (16), em São Paulo.

“Estamos conversando sobre uma exposição, filmes, séries, documentário, musical. A quantidade de coisa que vem nos próximos anos é muito grande. Eu, como filho, vou manter ela por perto, e os fãs também”, disse João.

O músico revelou, ainda, que a própria Rita participou da organização desse acervo e do planejamento dos lançamentos futuros. “Na verdade, isso estava sendo organizado tem uns quatro anos. A gente estava montando com ela um cronograma de desenvolvimento, exposição. Essas coisas vão continuar, não tem por que parar”, afirmou.

Uma segunda autobiografia da cantora, intitulada “Outra Autobiografia”, está prevista para ser lançada no próximo dia 22.

Morte de Rita Lee

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, no último dia 8. O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã do dia 9.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação.

Há anos Rita Lee vivia reclusa. Suas redes sociais eram usadas quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

O corpo dela foi velado no Planetário do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, com uma cerimônia aberta ao público. Centenas de fãs, amigos e familiares se despediram da artista. Na mesma data, o corpo foi cremado em uma cerimônia reservada.

LEIA TAMBÉM: