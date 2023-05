‘Puro interesse’: revelam Maíra Cardi e Thiago Nigro sobre relacionamento

Thiago Nigro e Maíra Cardi revelaram a verdade por trás de seu relacionamento. Durante uma palestra, realizada pelo casal no BC Summit em Balneário Camboriú, eles mostraram sintonia não só nos looks e na condução do evento, mas também na forma como encararam o início de seu relacionamento.

Conforme publicado pelo Metrópoles, foi a primeira palestra realizada em parceria pelo casal e, entre os temas, Thiago e Maíra revelaram o motivo pelo qual iniciaram sua relação que, antes de ser um relacionamento amoroso, era puramente profissional.

A declaração inclusive gerou uma brincadeira entre o casal e o público, já que o Primo Rico afirmou que no começo tudo não passava de “interesse mútuo”.

Enquanto ele desejava ter um suporte para conseguir emagrecer, Maíra buscava por dicas par lidar com investimentos, o que fez os dois se aproximarem,

“Puro Interesse”

Em determinado momento, Thiago revelou que o perfil dos dois acabou os aproximando e mostrando que eles têm mais em comum do que pensam.

“Temos perfis parecidos, mas a gente é referência em áreas diferentes. A primeira coisa que as pessoas querem saber sobre a gente é o motivo de estarmos juntos. É simples: foi por puro interesse. Eu queria perder peso, e ela queria mexer com dinheiro”, revela.

O relacionamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro se tornou público em março de 2023. Apenas 1 mês depois, ao viajarem juntos para Israel, Thiago surpreendeu Maíra com um pedido de casamento às margens do Rio Jordão, após o batismo da amada.

A união deve ser oficializada ainda em 2023, no mês de Agosto, em uma cerimônia para amigos e familiares a ser realizada em um hotel particular. Após o casamento, os pombinhos seguirão em lua de mel para a Grécia, já que o primeiro destino desejado pelo casal não poderia ser visitado na data desejada por eles.

