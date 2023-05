Por trás das polêmicas, esta é a forma como você pode conhecer a parceira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, a modelo e influencer de 29 anos, enfrentou uma série de polêmicas envolvendo seu nome nas últimas semanas. Além da visibilidade assistida em meio aos 50 milhões de seguidores nas redes, seu relacionamento com o craque Cristiano Ronaldo também acabou entrando em pauta.

De acordo com alguns portais europeus, o casal teria enfrentado uma recente crise no casamento, devido ao comportamento de Georgina perante a sua visibilidade crescente, causando incômodo no jogador. Já na semana passada, a mãe de Cristiano Ronaldo veio a público desmentir a suposta fase de separação do casal.

Para quebrar o silêncio, Dolores Aveiro, de 68 anos, negou que o filho e a nora estejam seguindo caminhos diferentes.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira”, declarou Dolores, de acordo com o portal português Flash.

Conheça um lado de Georgina Rodríguez em ‘Soy Georgina’

Georgina Rodríguez tem ficado cada vez mais conhecida na mídia. Não apenas pelo seu relacionamento com o craque de futebol, mas também pela sua série documental, presente na Netflix. A segunda temporada de ‘Soy Georgina’ chegou na plataforma no dia 24 de março deste ano, abordando ainda mais a vida da modelo.

Embora conhecida por posar em capas de revistas famosas, comportar artigos de luxo e viagens deslumbrantes, a série documental retrata diversos aspectos da vida da modelo argentina. Os detalhes vão dos mais conhecidos até os mais pessoais e profundos.

A produção está disponível na plataforma da Netflix, com duas temporadas.

Mãe de Cristiano Ronaldo rebate acusações sobre ter recorrido à bruxaria

Depois de uma série de rumores sobre a mãe de Cristiano Ronaldo apelar para bruxaria, com o intuito de separar o jogador de Georgina Rodríguez, um comunicado oficial foi emitido por meio das redes sociais. Dolores Aveiro informou que acionou seus advogados para combater as notícias falsas levantadas nas últimas semanas.

