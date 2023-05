“Podemos nos achar sexy em qualquer idade”, diz Claudia Ohana em ensaio de lingerie

Claudia Ohana publicou em seu Instagram na última segunda-feira (16) fotos do ensaio que fez usando lingerie e recebeu uma série de elogios, principalmente à respeito da sua idade.

Na legenda, a atriz escreveu: “Podemos nos achar sexy, ser sex, em qualquer idade. Sejamos livres para ser o que quisermos ser”. A atriz completou 60 anos em fevereiro.

Entre os comentários, uma pessoa disse: “Essa mulher parou no tempo, só pode. Cada dia mais linda. Você sempre será musa.”

‘Adoraria empoderar outras mulheres de 60 anos’

Em uma publicação mais antiga para um ensaio de dia das mães, o qual realizou com a companhia de sua filha, Dandara, de 39 anos, Claudia ainda afirmou que passou a se sentir bela e vaidosa a medida que sua idade foi avançando.

A imagem, compartilhada em suas redes sociais com a legenda “Eu e ela”, mostra um momento mãe e filha, em que Claudia aparece abraçada com sua filha única, Dandara, fruto de seu relacionamento com o cineasta Ruy Guerra, de 91 anos.

Em entrevista a Quem, a atriz, que interpreta a personagem Dora na novela Vai na Fé, conta que passou a se sentir segura e confiante a medida que avançou na vida adulta, e que essa experiência a faz querer compartilhar sua relação com o próprio corpo para duas seguidoras, como uma forma de ajudá-las.

“Quando eu era bem jovem, com uns 15 ou 20 anos, até os meus 30, eu jamais posaria de biquíni”, revela a atriz que ressalta ter conquistado a confiança com o tempo.

