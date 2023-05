Após uma sequência de conflitos e o aumento dos boatos de que Patrícia Poeta ficaria sozinha no comando do Encontro, o apresentador Manoel Soares já teria o seu destino traçado pela direção da TV Globo.

Caso a reformulação no matinal seja concluída, o famoso não deve deixar a emissora carioca, mas sim retornar ao É de Casa, programa onde foi destaque e também trabalhou com a jornalista.

No entanto, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a mudança não teria sido muito bem recebida pela produção do É de Casa. Segundo a nota, Manoel não teria saído da atração muito bem, deixando algumas rusgas com algumas pessoas, que não enxergam com bons olhos a possibilidade dele voltar.

Além disso, segundo a colunista Mariana Moraes, do Em Off, Thiago Oliveira, que atualmente está entre os apresentadores da atração exibida aos sábados, deixaria o programa e entraria para o time do Encontro, que deve seguir sendo apresentado por Poeta pelos próximos anos.

Patrícia Poeta e Manoel Soares longe um do outro; veja o futuro do apresentador (Reprodução/Globo)

Mas, o jornalista, que já esteve no jornalismo esportivo da Globo e também no Mais Você, de Ana Maria Braga, Thiago não seria o substituto de Manoel Soares, já que o Encontro com Patrícia Poeta não teria um outro apresentador.

Voltando ao destino de Manoel Soares na Globo, o apresentador também deve seguir no Papo de Segunda, programa que participa no canal fechado GNT. Manoel foi chamado para uma nova reformulação, que vem dando resultado, e, por isso, ele está de folga do Encontro toda terça-feira, já que não consegue viajar do Rio de Janeiro para São Paulo de madrugada.

Manoel Soares e Patrícia Poeta brigam durante reunião de pauta do Encontro (Reprodução/Globo)

A expectativa é de que a reformulação no Encontro ocorra nos próximos meses e seja gradual para não assustar quem acompanha o matinal da TV Globo, que também deve seguir no mesmo horário e ganhar novos quadros para tentar acabar com a onda de reclamações nas redes sociais.

Vale destacar que mesmo com toda a polêmica envolvendo os bastidores do programa, Patrícia Poeta renovou o seu contrato com a Globo pelos próximos quatro anos, ou seja, ela continuará fazendo parte do casting fixo do canal, mesmo que parte da audiência queira sua demissão.

