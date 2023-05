Passaporte carimbado: Longe de Guimê, Lexa aproveita alguns dias fora do Brasil

Depois de um período em meio a um furacão, Lexa está aproveitando alguns dias fora do Brasil com sua família. Pelas redes sociais, a cantora busca mostrar aos seguidores como está aproveitando alguns dias na Argentina, destino escolhido por ela.

Nos stories, Lexa aproveitou parte do dia com a família em um parque em Buenos Aires, capital daquele país, onde fez um piquenique com a família. O encontro familiar aconteceu próximo a Floralis Genérica, que é conhecida entre os brasileiros como Flor Metálica, um dos principais cartões postais de Buenos Aires, e contou com doces, frutas, queijos e muita mais comida.

Lexa aproveita dia de sol com a família em Buenos Aires, Argentina (Reprodução/Instagram)

Já ao caminhar pela cidade, a funkeira passou na livraria El Ateneo, que em 2008 foi eleita, pelo The Guardian, como a segunda livraria mais bonita do mundo, e aproveitou para tirar fotos com alguns fãs brasileiros. Ela ainda mostrou nos stories, o seu passaporte todo carimbado.

Vale destacar que depois de sua separação, a famosa também viajou para Europa com a cantora Anitta, que celebrou seu aniversário fora do Brasil e, ao retornar, com uma grande festa, que também contou com a presença da funkeira.

Lexa e Guimê estão separados

Pelo Instagram, os fãs da cantora não deixam passar batida a oportunidade de voltar a tocar em um ponto bastante doloroso para Lexa: seu casamento com Guimê!

“Lexa volta com o Guimê ,ele tá sofrendo muito e vc também. Sua mãe tem razão volta pra ele”, disse uma de suas seguidoras.

Desde que se separou do marido, Lexa tem evitado falar sobre a relação dos dois, mas há alguns dias fez um comentário sobre o problema com o imóvel que ele perdeu na Justiça por falta de pagamento. “Ele se lascou mesmo com esse contrato que ele assinou. Ele pegou uma casa toda lascada…porque destruiu a casa…vocês não viram como a casa estava antes. Eu tenho dado de construtora, eu tenho dado de tudo”, disse.

