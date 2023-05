‘O mundo não está pronto para compreender o nosso amor’, diz Larissa Manoela sobre o noivo

A atriz e empresária Larissa Manoela fez uma declaração de amor para o noivo André Luiz Frambach. Em meio a polêmicas envolvendo sua família, ela não poupou elogios aos companheiro, o que foi visto por muitos como uma série de indiretas para seus familiares.

Conforme publicado pela Quem, Larissa novamente teve seu nome ligado a uma série de polêmicas familiares depois que seus pais publicaram textos tidos como sendo indiretas para a atriz. As publicações, feitas nas redes sociais dos pais dela, foram realizadas na mesma semana em que Larissa assumiu o controle da gestão empresarial de sua carreira artística.

No texto, publicado por ela em junto a uma série de imagens com o noivo, a atriz se declara e agradece pela parceria do companheiro. Confira:

“O mundo não tá pronto para compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos... A vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos”.

Polêmicas familiares

Após a publicação de Larissa, diversos seguidores interagiram com a postagem e trouxeram de volta algumas polêmicas recentes envolvendo o relacionamento da atriz com seus pais. Entre diversos comentários, a própria resposta de André mostra que o casal está vivendo momentos de turbulência.

“E sobre o que estarmos passando o que estamos... isso só mostra mais ainda o tamanho do nosso amor, do nosso querer, da nossa força como ser humano e como casal! Tuas escolhas e minhas escolhas se encontraram e seguiram sempre sendo respeitadas individualmente e com casal!”, afirmou o noivo.

Leia também: Pai de Larissa Manoela manda indiretas para a atriz e revive polêmica familiar

Entre os seguidores, mensagens de força e apoio foram compartilhadas.

“É uma pena ter pais que nos controlam. Com certeza a mãe e o pai não estão gostando da ideia de ela ter crescido, firmado em uma relação saudável e ter aprendido a andar e trabalhar com as próprias pernas e o próprio jeito”, comentou uma seguidora.

“Acho que foi ele que abriu os olhos dela para cuidar de sua vida financeira, por isso a mãe não gosta dele. Felicidades aos dois”, finalizou outra.