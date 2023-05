Meghan Markle fez um comovente discurso ontem antes da quase devastadora perseguição de carro

Ontem à noite, Meghan Markle, 41, fez uma aparição especial no Ms. Foundation Women of Vision Awards de 2023, ao lado do marido, príncipe Harry, 38, e da mãe Doria Ragland, 66. Embora ela usasse um vestido dourado deslumbrante, foi seu sincero discurso que realmente chamou a atenção de todos.

Durante a cerimônia, a duquesa de Sussex recebeu um prêmio por sua defesa do empoderamento de mulheres e meninas que foi entregue pela ativista feminista Gloria Steinem, que é uma querida amiga da realeza e co-fundadora da Ms. Foundation. Isso levou Markle a fazer um discurso comovente, onde elogiou a diversidade e o feminismo.

“Muito obrigada por uma recepção tão calorosa e por sua liderança incomparável que trouxe todas nós aqui esta noite”, disse ela. “E à minha amiga Gloria pela inspiração que você é, por sua orientação, conselhos sábios, seu senso de humor extraordinariamente atrevido e, claro, por sua incrível amizade, obrigada”.

Ela continuou: “Para as outros homenageadas desta noite, parabéns e, francamente, bem merecido. Obrigada pelo trabalho importante e significativo que vocês fazem. Embora eu estivesse familiarizada com a maior parte do trabalho de vocês antes desta noite, nada poderia se comparar ao foco, à determinação e à energia que sinto de cada um de vocês, especialmente porque todos nós testemunhamos a sua presença na elegância e no poder de sua força”.

A duquesa concluiu seu discurso com uma história pessoal sobre como a Ms. Foundation impactou sua infância, acrescentando: “É engraçado, porque quando jovem eu voltava para casa, me acomodava depois de um dia de escola, puxava minha bandeja de TV para jantar , e eu ativaria meu ritual noturno, Jeopardy! E eu olhava para a mesa de centro, onde via uma série de coisas. Pode ser a coleira do gato, meu dever de casa, algumas correspondências que acabaram de chegar e algumas revistas”.

Ela acrescentou: “As revistas diziam Ms nelas. E eu me lembro deles nitidamente porque as fotos eram diferentes. Havia uma diversidade que eu não via com tanta frequência, tanto de cor quanto de idade, e os nomes eram diferentes”.

Apesar desse discurso tocante, a noite acabou de uma forma tensa para Meghan, Harry e Doria, que se envolveram em uma “perseguição de carro quase catastrófica” envolvendo paparazzis ao deixar o evento.

