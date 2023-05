‘Mais leveza’: Patrícia Poeta levou puxão de orelha de Lucas Lucco; entenda

Nem Lucas Lucco aguentou as notícias que Patrícia Poeta levou ao Encontro desta quarta-feira (17). Ao ser anunciado pela famosa, o cantor sertanejo disse que “levaria mais leveza” em uma “manhã com tantas notícias pesadas”.

A intervenção do famoso chamou a atenção nas redes sociais, onde anônimos brincaram com a situação: “Até o Lucas Lucco incomodado com esse tanto de má notícias no programa de entretenimento”, escreveu um. Outra pessoa destacou que até o famoso “achou pesado as notícias de hoje”.

Vale destacar que no Encontro desta quarta-feira (17), Patrícia Poeta lamentou o assassinato de influenciadora digital, conhecida como Japa. Ao vivo, a famosa falou sobre mais um “caso de feminicídio” levado ao ar no programa da TV Globo.

O nome de Micaelly Lara apareceu entre os assuntos mais comentados do dia e virou um dos temas do matinal da TV Globo. O caso aconteceu em Hortolândia, em São Paulo, nome que surgiu na nuvem de palavras e foi comentado por ela e por Manoel Soares.

Ao vivo, Manoel contou que a influenciadora foi morta pelo ex-namorado, chamado Davi, que tinha encontrado com a famosa nas redes sociais para uma conversa, que aconteceu dentro de um carro, onde ele acabou disparando um tiro contra ela. Depois, o rapaz acabou tirando a própria vida, segundo o apresentador.

Durante o programa Encontro, Manoel Soares afirmou que, segundo o atual namorado de Micaelly, o último relacionamento da influenciadora digital não teria terminado muito bem. Ele chegou a lamentar a morte da famosa, que tinha cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Já Patrícia Poeta lembrou que este era mais “um caso de feminicídio” levado ao ar no programa e lamentou o fato: “Mais um parceiro que não aceita o fim do relacionamento. Feminicídio seguido depois de suicídio”, lamentou a celebridade, que renovou seu contrato com a Globo.

