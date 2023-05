Ludmilla comenta como foi ser escolhida para Velozes e Furiosos 10: “Ele me conhece”

Ludmilla participou na noite de ontem (16) da pré-estreia de ‘Velozes e Furiosos 10′.

Além de compor a trilha sonora do filme com a música ‘Vai Sentando’, junto com o DJ Skrillex, Lud fará uma participação especial durante uma corrida, algo que não agradou muito os fãs.

Ao Gshow, a cantora deu mais detalhes sobre gravações da franquia estrelada por Vin Diesel.

“Foi muito organizado e a gravação foi super boa, a gente passou quatro dias lá. Tinha umas quatro araras para eu escolher, os figurinos, só da Versace. Escolhi tudo o que queria. Fui tratada como uma estrela de Hollywood”, comentou.

Sobre a sua escolha para o elenco do filme, que possui atrizes e atores renomados, como Jason Momoa e Brie Larson, Ludmilla explicou que a escolha foi do próprio Vin Diesel.

“Quando ele acabou de gravar, ele veio falar comigo: ‘não acredito que você está aqui! Fui eu que te escolhi’. Ele me conhece, ele que me pediu para fazer o filme e a música. Ele que comanda a ‘parada’.”

Ao ser convidada, a ‘rainha da favela’ revelou que sentiu medo, mas foi mesmo assim. “Velozes e Furiosos 10 com Vin Diesel. Como assim? Fiquei com medo, mas sou assim, fico com medo, mas vou”.

Fãs de Ludmilla reclamam dos preços de ingressos para turnê ‘Numanice’

Os ingressos para o “maior Numanice da história” começaram a ser vendidos na última segunda-feira (15), mas além do local que foi escolhido para o show, outra coisa chamou atenção dos fãs de Ludmilla: o valor dos ingressos.

A apresentação ocorre no dia 8 de julho (sábado) no no ‘Estádio Nilton Santos’, mais conhecido como ‘Engenhão’, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. No primeiro lote, os valores variavam de R$ 100 até R$ 610 mais taxas.

Muitos internautas reclamaram do preço. Uma pessoa disse: “Ludmilla segue sendo sem noção no valor do ingresso do Numanice”. Outra comentou: “Um absurdo o preço do Numanice, tá o preço do show da AliciaKeys. Não é desvalorizando a Ludmilla mas como assim? Estamos vivendo em mundos diferentes?”.

