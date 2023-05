Luciana Gimenez vai parar no hospital em SP e isso é o que se sabe até agora

A assessoria de imprensa da apresentadora Luciana Gimenez, do SuperPop, da RedeTV!, confirmou através de uma nota que a artista foi internada no Hospital Sírio-Libanês, centro médico localizado na cidade de São Paulo. A informação também foi reforçada pela artista nos stories de sua conta do Instagram.

Segundo informações levantadas, Gimenez participava ontem (16) de uma sessão de fotos quando “começou a sentir muitas dores na parte inferior das costas”, então por orientação médica foi encaminhada ao centro de saúde, local que permanece até o momento e está sob avaliação de profissionais.

Acidente sofrido por Luciana este ano

Cabe destacar que em janeiro deste ano, Luciana sofreu um acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos. Submetida a uma cirurgia de emergência, na época, a apresentadora teve “fratura em quatro lugares diferentes da perna”.

Quando retomou seu trabalho, em fevereiro de 2023, Gimenez comentou sobre o acontecido e disse que: “Foi a pior dor que tive na vida, e olha que meus dois partos foram do tipo normal. Achei que ia morrer”, declarou.

Inclua mais conteúdos em sua lista de leitura:

Agenor Tupinambá abre o jogo e fala tudo: vaquinha, como está a capivara Filó e o relacionamento

Agenor Tupinambá abre o jogo e fala tudo: vaquinha, como está a capivara Filó e o relacionamento Reprodução - Instagram - Agenor Tupinambá e Lucas Leite

Colocando de vez um ponto final em todas as polêmicas recentes que envolvem o seu nome, o jovem influenciador digital, Agenor Tupinambá, apareceu ontem (16) nos stories de sua conta do Instagram e conversou com seus seguidores sobre os temas que envolvem a vaquinha feita para pagar a multa ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), como está a capivara Filó e o que será de seu relacionamento.

Afinal, como está a capivara Filó?

Desde a última decisão, a Justiça brasileira definiu que por enquanto a capivara Filó deve retornar para Agenor. “Muita gente me pergunta como a Filó…