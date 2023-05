Harry e Meghan Markle são perseguidos e sentem na pele o que causou a morte de Lady Di

Meghan Markle e o príncipe Harry sentiram na pele o que, há mais de 25 anos atrás, a mãe do duque, princesa Diana, sofreu pouco antes do acidente de carro que levou à sua morte.

Segundo o porta-voz do casal, o casal esteve envolvido em uma “perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo de paparazzi altamente agressivos”, na cidade de Nova York, na noite da terça-feira, 16 de maio.

Em um comunicado à revista People, o porta-voz disse: “Ontem à noite, o duque e a duquesa de Sussex e a sra. Ragland estiveram envolvidos em uma perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo de paparazzi altamente agressivos por cerca de duas horas, resultando em várias quase colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois oficiais da polícia de Nova York”.

O casal Sussex e a mãe de Meghan, Doria Ragland, estavam no carro, voltando da premiação 2023 Women of Vision Awards, para a casa de um amigo, onde se hospedaram em Nova Iorqui. O porta-voz dos Sussex ainda acrescentou que: “embora ser uma figura pública traga um nível de interesse do público, nunca deve custar a segurança de ninguém”.

Segundo a People, meia dúzia de veículos escurecidos perseguiram o carro deles, chegando a passar no sinal vermelho, entrar em ruas de mão única e dirigir pela calçada na tentativa de tirar fotos exclusivas de Harry e Meghan e sua mãe, Doria.

Quando o casal saiu para Meghan ser uma das homenageadas do prêmio Woman of Vision deste ano por sua defesa do empoderamento de mulheres e meninas, eles jamais imaginariam que iriam reviver o acidente que matou a mãe de Harry, Lady Di, em 1997, em Paris, que também envolveu paparazzis perseguindo seu veículo.

