Fábio Assunção faz amigos na faculdade e ganha presente de boas-vindas

Fábio Assunção, de 51 anos, que iniciou o curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica (PUC) em São Paulo, está fazendo sucesso entre os alunos.

Na tarde da última terça-feira (16), o ator posou para fotos ao lado de colegas de classe enquanto retirava brindes dados pela universidade aos novos alunos.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais da universidade é possível ver que Assunção fez amizades com alguns companheiros.

Na publicação no Instagram, o perfil ‘Cultura Puquiana’ disse:

“Calouros de Ciências Sociais, Fábio Assunção e Renan Francisco, vieram retirar os brindes da Recepção de Novos Estudantes 2023″.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas parabenizam o ator pelos estudos.

“Que notícia maravilhosa ver Fábio Assunção se tornar um puquiano”, escreveu uma pessoa. “Há 22 anos atrás teria sido meu bixo”, escreveu uma ex aluna.

Segundo o site Caras, o novo aluno é receptível, humilde e conversa com todo mundo.

Durante uma entrevista sobre a nova jornada, Fábio disse:

“Estou adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo. A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros, eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre buscando ter mais propriedade pra cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias”.

Fabio Assunção agitou uma universidade após ingressar para o curso de Ciências Sociais no primeiro semestre. O ator de 51 anos, intérprete de Humberto em ‘Todas as Flores’, garantiu sua vaga na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem feito sucesso no meio dos colegas de instituição.

Com a repercussão, a presença do ator na instituição foi registrada por diversos momentos e acabou aterrissando em uma página do Instagram que flagra alunos “mais bonitos” e “requisitados” da unidade.

“Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?”, diz uma das postagens. “O bicho das ciências sociais tá na TV!”. A aparição do famoso acabou fazendo com que os alunos o tietassem nas redes, contudo acabou irritando uma outra parte dos estudantes.

