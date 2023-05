Esse é o motivo que fez Anitta ficar quase um ano sem sexo

Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Anitta fez uma revelação sobre a sua vida pessoal. De acordo com a cantora, ela decidiu ficar dez meses sem fazer sexo, mas por motivos específicos.

Após sofrer com diversos problemas de saúde nos últimos meses, Anitta recebeu a recomendação médica para “pegar leve em tudo”.

Segundo o site ‘Observatório dos Famosos’, a cantora acabou não seguindo o que o médico falou, o que agravou a situação. Por esse motivo, repensou e decidiu optar pelos meses sem sexo.

“Eu fiquei sem pegar ninguém quase 10 meses. Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem. Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando”, confessou Anitta.

Anitta aproveitou para relembrar o período em que a saúde estava debilitada.

“Eu ia escalar o Everest. Eu falei com os médicos e eles falaram que eu estava muito doente, mas eu fui. Ninguém sabia dizer o que eu tinha. Tudo na minha vida é muito louco. Eu fiz um exame no corpo inteiro pra ver se tinha câncer, porque eu tinha um percentual cancerígeno alto no sangue. Fiquei no hospital, mas graças a Deus não era. Mas tudo muito louco”.

Em uma entrevista para o programa de rádio The Howard Stern Show, Anitta abriu o jogo sobre a sua sexualidade.

A cantora deixou claro que é bissexual, mas não se apaixonaria por uma mulher, pois acha que sua conexão com elas é mais por diversão.

“Não fico com uma mulher faz tempo. Mas não acho que me apaixonaria por uma. Sempre foi uma coisa de diversão. Mas eu não digo ‘nunca’. Não estou procurando agora, estou adorando estar sozinha. Amando. É tão bom estar sozinha! Eu até prefiro namorar do que ficar solteira, mas não desperdiço mais o meu tempo. Eu já fiz muito isso. Hoje prefiro ter mais tempo de qualidade comigo mesma do que passar tempo com qualquer pessoa”, explicou.

