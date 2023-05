“Ele tinha uma amante”: Gretchen fala da separação e afastamento do ex-marido falecido

Após ser criticada por não se manifestar nas redes no dia do falecimento do seu ex-marido e ainda postar uma foto curtindo o sol em uma praia com o atual, a cantora Gretchen resolveu revelar o motivo pelo qual se separou do empresário português Carlos Marques e manteve-se afastado dele nos últimos anos.

O fim do casamento da cantora com Marques foi anunciado em janeiro de 2020 e o motivo, disse Gretchen, foi traição. “Ele tinha uma amante há um ano já, quando eu descobri e me separei. Que, inclusive, foi a tal que ele se casou logo depois de mim. Antes dessa”, disse.

Empresário Carlos Marques e a cantora Gretchen (Reprodução)

No final do mesmo ano ela anunciou seu matrimônio com o saxofonista Esdras de Souza, com quem está casada até hoje.

LEIA TAMBÉM: Foto totalmente sem roupa de atriz de “La Casa de Papel” e “Élite” mostra detalhe selvagem

Morte de Marques

O anúncio da morte do ex-marido de Gretchen foi feito por sua filha, Jenny Miranda. Carlos Marques, 60 anos, estava internado em São Paulo para tratar de um quadro grave de leucemia.

Procurada pela imprensa, a cantora Gretchen disse que “não tinha nada a declarar” sobre a morte do ex.

Jenny fez uma postagem bastante emocionada com o falecimento. “Hoje eu vim com muito pesar dar uma notícia e fazer uma homenagem. Quem conheceu o Carlos Marques... Me tinha como filha. Foi casado com a minha ex-mãe, e todo mundo sabe o carinho e respeito que a gente teve com ele e que ele teve com a minha família. Eu, quando voltei da Indonésia, fiquei três meses morando na casa dele em Portugal enquanto a minha ex-mãe estava em turnê.”

Em seu pronunciamento, Jenny diz que chama Gretchen de ‘ex-mãe’ porque ela a proibiu a havia proibido de mencionar seu nome. “Ela me proibiu de falar o nome dela. Estou proibida judicialmente. A única forma que encontrei de me referir a ela foi como assim”, disse.