Dia das mães ostentação: Esposa do cantor Eduardo Costa comemora carro importado que ganhou do marido

Ninguém sabe se o cantor Eduardo Costa deu presente para sua mãe no último domingo, mas sua esposa comemorou a data sentada em um possante de luxo importado, da marca Jaguar, além de receber um buquê de flores com um balão escrito “Feliz Dia das Mães”.

Em sua conta no Instagram, Mariana Polastreli publicou foto com os mimos recebidos pelo marido nesta data tão apreciada pelas mães. “Cheguei em casa e olha a máquina que me esperava na garagem de presente de dia das mães”, disse ela na postagem feita nesta terça-feira.

Ainda emocionada com o presente ‘singelo’, Mariana fez uma declaração de amor ao marido. “Obrigada meu amor por me surpreender sempre com mais do que eu possa imaginar. Te amo por toda vida! Obrigada por tudo. Deus nos abençoe em nome de Jesus”, completou ela na legenda da publicação.

Nas redes, os fãs reagiram: “Vou pedir o @eduardocosta em namoro”, disse um seguidor. “Cada uma com marido que merece. Eu não ganhei foi nada”, desabafou outra seguidora.

BODAS DE BEIJINHO

O casal Eduardo Costa e Mariana Polastreli completaram um mês de casado no começo de maio. Para não deixar passar em branco a data, a esposa comentou em seu Instagram a data e compartilhou fotos do dia do casamento. “Hoje fazemos nossa Bodas de beijinhos. Primeiro mês de Casados. Que venha nossas bodas de Ouro logo”, disse.