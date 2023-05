Com estratégia no BBB, Key Alves chegou a faturar mais de R$ 400 mil no Onlyfans

Key Alves não saiu vencedora do BBB 23, mas acabou se tornando uma das principais participantes do reality show da TV Globo, seja pelos conflitos que participou ou por algumas curiosidades que contou sobre o seu perfil no Onlyfans.

Meses após deixar a casa e sem contrato fixo com a emissora, a jogadora de vôlei esteve no podcast Pode Dar Prado, com Gabi Prado e Gizelly Bicalho, e contou que foi ao programa para promover o seu perfil na rede social adulta. Segundo ela, a estratégia era andar pela casa de biquini para chamar a atenção do público.

Key Alves (instagram.com/@keyalves)

“Era o marketing para o OnlyFans. Meu empresário falou que sempre que eu pudesse andar de biquíni lá dentro era para eu andar. Um frio do caramba dentro da casa e eu de biquíni”, contou a famosa, que também namorou o ex-BBB Gustavo, durante o confinamento.

Durante a conversa, Key Alves disse que as imagens do BBB 23 não eram usadas no Onlyfans, mas serviam para dar mais curiosidade aos novos seguidores: “Não divulgaram nada do BBB. O que a gente usava era o interesse da galera de assinar e deu certo”, contou a famosa.

Reprodução Key Alves compra carro avaliado em mais de R$ 500 mil à vista Foto: @keyalves (Instagram)

A estratégia de fazer VT no reality show funcionou e, ao sair do Big Brother Brasil, Key Alves retornou com as fotos e ensaios inéditos na rede social destinada para adultos. Em entrevista ao Extra, a jogadora de vôlei revelou que o faturamento na plataforma aumentou: “Eu já fiz o prêmio do programa só na plataforma. O faturamento aumentou absurdamente. Eu decidi fazer uma coisa diferente para lucrar mais e a gente decidiu fazer ensaios em todos os estados do Brasil”.

Segundo a famosa, desde que saiu do BBB 23, o seu faturamento é de R$ 400 mil por mês: “Tem muito engajamento do público feminino e isso era uma meta que eu tinha. Eu quero inspirar as mulheres nisso. Já encontrei muitas mulheres depois do BBB que fizeram a plataforma porque eu falava na casa”.

