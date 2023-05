Chocolate com Pimenta: Após sofrer horrores, Ana Francisca terá este final

Murilo Benício e Mariana Ximenes fazem o casal protagonista de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Prevista para deixar a programação da Globo em julho, a reprise de Chocolate com Pimenta vai acabar com um final feliz para Ana Francisca, personagem de Mariana Ximenes, que depois de sofrer muito vai ficar ao lado do filho e de Danilo, vivido por Murilo Benício.

Na novela da tarde, a protagonista vai conseguir recuperar a fábrica de chocolates de Ventura, inovar o cardápio e fazer com que o espírito de Ludovico (Ary Fontoura) descanse em paz. Na reta final, a mocinha consegue provar que os documentos que Jezebel (Elizabeth Savalla) levou ao tribunal são falsos e tudo começa a ficar mais leve.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) faz Jezebel (Elizabeth Svalla) trabalhar na cozinha da fábrica (Divulgação/Globo)

De novo na diretoria da empresa, Ana Francisca mostra que é uma boa pessoa, mas não é boba, por isso, deixa a vilã de Chocolate com Pimenta morar em um dos quartos do hotel. A viuvinha de Ludovico também vai pagar todas as despesas da cunhada.

A megera também trabalhar na fábrica de chocolates, mas na cozinha e depois fazendo alguns serviços administrativos, mas nada que lide com o faturamento. Seu primeiro cargo será o de confeiteira, trabalhando ao lado da família de Ana Francisca.

A mãe de Tonico (Guilherme Vieira) também consegue restabelecer o seu relacionamento com Danilo, que é pai de seu filho e seu verdadeiro amor. Depois de muitas idas e vindas, o casal volta ao altar, mas desta vez para dizer o tão sonhado sim. Na cena, Olga (Priscila Fantin) não segura a raiva e acaba desmaiando na igreja.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) finalmente se casam (Rogério Domingues/Globo)

A cerimônia será repleta de momentos hilários, mas Ana Francisca consegue se divertir ao ver sua inimiga dos tempos da escola desesperada por não ter conseguido casar com o protagonista de Chocolate com Pimenta.

Ainda na reta final da novela da Globo, a protagonista consegue pagar todas as dívidas do sítio de Carmen (Laura Cardoso), que acaba sendo ameaçada por não ter pago os impostos da propriedade. Além disso, ela seguirá amiga de Miguel (Caco Ciocler), que deixa Ventura, mas segue ligado à família.

