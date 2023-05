Caso Henry Borel: ‘Linha Direta’ é proibido de exibir programa antes do julgamento dos acusados

A defesa do ex-vereador Dr. Jairinho conseguiu uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro proibindo a Rede Globo de exibir na edição desta quinta-feira do programa ‘Linha Direta’ informações sobre o caso Henry Borel, que ainda está em julgamento. A informação é do Uol.

O caso aconteceu em 2021 e Dr. Jairinho e sua companheira, Monique Medeiros, mãe de Henry, são acusados de matar o garoto de quatro anos.

De acordo com a defesa do acusado, “repórter não tem poder de polícia, imprensa não tem poder de autoridade policial para representar por prisão preventiva, nem tem investidura na magistratura para conduzir instrução criminal e proclamar veredicto”, disse em nota.

De acordo com a defesa, a decisão da Justiça preserva o judiciário contra “tentativas de privatização de julgamentos criminais ainda em aberto.”

A Rede Globo disse que não comentaria a decisão da Justiça.

RELEMBRE O CASO

Na madrugada do dia 8 de março de 2021, o garoto Henry Borel, de 4 anos, de entrada no hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro inconsciente e foi considerado morto momentos depois..

Na ocasião, ele estava no apartamento em que sua mãe, Monique Medeiros, morava na companhia de seu padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho. Segundo o casal, o menino teria sofrido um acidente doméstico que gerou o caso de hemorragia e as lesões que levaram à sua morte.

Após uma intensa investigação e a análise realizada pelos médicos, ficou comprovado que a causa da morte de Henry foi hemorragia interna com laceração hepática no fígado em decorrência de uma ação empregada por força violenta.

