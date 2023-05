‘Caso extraconjugal vira casamento’: sertanejo Marlon e amiga da sua ex-mulher trocam alianças

O cantor sertanejo Marlon, da dupla com Maicon, trocou alianças no final de abril com a influenciadora Maria Clara em cerimônia realizada em Criciúma, em Santa Catarina.

“Dissemos sim pro amor! Com meus filhos e minha família pra testemunhar essa união”, disse o cantor em postagem nas redes sociais. A luxuosa cerimônia foi feita ao ar livre e contou com a presença de amigos e familiares do cantor.

Nas redes, os fãs se comoveram com a beleza da noiva. “Eu sinceramente nunca vi um casamento tão bonito e não é puxaçao de saco! Ambiente lindo .vestido lindo ...cabelo lindo e a make tão linda! Sem falar na gravidez muitas bênçãos! Tudo lindo”, disse um dos seguidores. “Mariaaaaa que casamento lindo, que decoração perfeita .. as cores , cada detalhe.. amei acompanhar! Posta tudo kkk”, disse outra.

Esse é o segundo casamento do cantor, cujo relacionamento anterior, de 15 anos com a então mulher, Letícia Oliveira, descobriu que o marido a traía com uma de suas melhores amigas, a mesma que subiu agora no altar com o sertanejo.

Na época, Letícia descobriu que a ‘peguete’ de Marlon estava grávida e, além de separar-se, denunciou seu caso extraconjugal nas redes sociais. “Se a pessoa está grávida de 6 meses, e faz 3 meses que o Marlon saiu de casa, eles eram amantes, sim! E falam, ah, ficou uma vez só'. Não interessa. É amante, sim! Se consegue conviver com isso, se acha isso normal, é do caráter e da personalidade de cada um”, desabafou na época Letícia.

O primeiro filho do casal tem hoje 2 anos e Maria Clara já está esperando Bella, a segunda herdeira do cantor Marlon.