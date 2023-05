Cantora usa Marília Mendonça para mandar indireta: “Não finja que eu não tô falando com você”

Não é difícil encontrar uma música para cada situação quando se trata de Marília Mendonça, um dos maiores destaques da música sertaneja dos últimos tempos.

Pensando nisso, outra cantora decidiu usar um dos sucessos da “Rainha da sofrência” com um objetivo bem inusitado: fazer um anúncio e dar uma bronca nos fãs.

Em seu Twitter, Clarice Falcão, falou um pouco mais sobre o aguardado lançamento do seu novo álbum “Truque”.

“Durante minha carreira inteira reclamaram que eu fazia as coisas de qualquer jeito e vcs tinham razão eu fazia mesmo, esse próximo disco eu fiz bem direitinho com tudo que tem direito e agora estou NO NEGATIVO NO BANCO”, escreveu, usando o sucesso “De quem é a culpa?” para embalar o desabafo.

durante minha carreira inteira reclamaram que eu fazia as coisas de qualquer jeito e vcs tinham razão eu fazia mesmo, esse próximo disco eu fiz bem direitinho com tudo que tem direito e agora estou NO NEGATIVO NO BANCO e aí glrhttps://t.co/609it3ys8t — Clarice vai lançar coisa nova finalmente (@euclarice) May 17, 2023

Em 2023, o álbum de estreia de Clarice, “Monomania”, completou dez anos. Desde então, a artista lançou também os discos “Problema Meu” (2016) e “Tem Conserto” (2020).

Seu novo trabalho, “Truque” terá parte da produção assinada por Lucas de Paiva, que também produziu “Tem Conserto”. Os fãs poderão ouvir as novas letras em junho e em breve devem contar com uma turnê, ainda sem data prevista.

