Colocando de vez um ponto final em todas as polêmicas recentes que envolvem o seu nome, o jovem influenciador digital, Agenor Tupinambá, apareceu ontem (16) nos stories de sua conta do Instagram e conversou com seus seguidores sobre os temas que envolvem a vaquinha feita para pagar a multa ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), como está a capivara Filó e o que será de seu relacionamento.

Afinal, como está a capivara Filó?

Desde a última decisão, a Justiça brasileira definiu que por enquanto a capivara Filó deve retornar para Agenor. “Muita gente me pergunta como a Filó está, se está bem, porque eu não mostro mais a Filó. Gente, eu ainda estou enfrentando um processo muito grande. A Filó está comigo por decisão do juiz. [...] Ela está muito bem, gordinha e linda, mas não posso mostrar”, esclareceu.

O ‘polêmico’ valor da vaquinha: “Eu não quero esse dinheiro”

Agenor Tupinambá abre o jogo e fala tudo: vaquinha, como está a capivara Filó e o relacionamento Reprodução - Instagram - Agenor Tupinambá

Em seu pronunciamento, o jovem influenciador aproveitou para falar sobre o dinheiro arrecadado com a vaquinha virtual da multa recebida pelo IBAMA, e que na verdade superou a quantia esperada.

“Essa vaquinha vai ser para pagar a multa, porque a gente ainda não pagou, pois ainda está correndo um processo e o que sobrar desse dinheiro eu não vou ficar [...] vou dar para instituições de caridade…” — Afirmou enfaticamente, Agenor

Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Sobre o relacionamento e o futuro com Lucas Leite

Assim como Lucas, Agenor afirmou que não houve traição, pois no período em que o namorado foi registrado nas fotos, ambos não estavam juntos. O jovem influencer disse ainda que chegou a se relacionar com outra pessoa neste período.

Por fim, ele declarou em seus stories que sofreu um choque quando as imagens viralizaram nas redes, no entanto sentou para conversar com o companheiro e assim esclareceram o que de fato havia acontecido. “Estamos bem, está tudo certo. Eu acho que esse assunto já deu para mim”, finalizou.

+ Siga sua leitura com mais conteúdos de nosso site: