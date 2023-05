‘Acabou vida de madame’, diz Mel Maia, de transporte público, em publicação de bastidores de ‘Vai na Fé’

Mel Maia usou suas redes sociais nesta terça-feira (16) para compartilhar alguns registros dos bastidores da trama de ‘Vai na Fé’. A atriz publicou um carrossel de fotos em que sua personagem, Guiga, surge dentro de um transporte público portando uma bolsa de luxo.

Na trama da Globo, em que Mel Maia interpreta Guiga, sua personagem sempre levou uma vida luxuosa. Após haver bloqueio de bens pela justiça devido às atividades ilícitas do pai, Guiga se viu na necessidade de levar uma vida sem suas extravagâncias.

Na legenda da postagem realizada por Mel Maia, a atriz escreveu: “Quem viu a Guiga hoje? Cabô vida de madame!”

Veja o carrossel de fotos:

Após o compartilhamento, diversos seguidores da artista interagiram com a publicação.

“Rico quando anda de condução de pobre tira até foto pra guardar de recordação”, brincou um dos internautas. “Rico quando anda de busão vira atração turística para eles”, disse outro. “A braba tem nome: Melissa Maia. Sai da frente que ela é a melhor”, escreveram.

Leia mais:

Participação de Simone Mendes é cortada de ‘Hora do Faro’

Após recepção negativa de um suposto episódio de blackface programado para ir ao ar no último domingo (14), a participação de Simone Mendes teria sido retirada do programa de Rodrigo Faro. Segundo informações do portal Na Telinha, o pedido partiu da equipe da famosa, após sua reação com a exibição de uma das cenas.

Participação de Simone Mendes é retirada de programa de Rodrigo Faro após suposto recurso de ‘blackface’ (Reprodução/Record TV e Instagram)

Simone participaria do quadro Funcionário Famoso, mas o quadro teria sido substituído por uma reportagem sobre o feriado do Dia das Mães, produzida no ano de 2019.

Segundo o Na Telinha, caracterizar-se com o recurso foi uma ideia da produção de Rodrigo Faro. Após a repercussão negativa de uma das cenas em que Simone surge caracterizada com peruca de de cachos e tom de pele escurecido, a cantora ficou preocupada. “Blackface” é quando pessoas brancas se pintam de tonalidades escuras para se passarem por pretos, sendo considerado um recurso preconceituoso nos dias de hoje.