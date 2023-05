VÍDEO: “Jesus foi ovelha negra, tanto que foi crucificado”, diz padre na missa de 7º dia de Rita Lee

Familiares, amigos e famosos se reuniram na tarde desta terça-feira (16) na Paróquia São Pedro e São Paulo, no Parque Alfredo Volpi, no Morumbi, em São Paulo, para a missa de sétimo dia da cantora Rita Lee. Ela, que lutava contra um câncer de pulmão, faleceu aos 75 anos. Durante a cerimônia, o padre Marcelo Leite citou o hit “Ovelha Negra”, enquanto se referia à vida e morte de Jesus (veja no vídeo abaixo).

“No evangelho, Jesus é a ovelha negra. Ela [Rita Lee] cantou tanto, eu gosto muito, porque quem não tem uma ovelha negra na família? E Jesus era ovelha negra. O povo de Israel só queria saber dos milagres, dos prodígios, mas não queriam saber da palavra. Não queriam entender o que aconteceu, tanto que ele foi crucificado”, disse o pároco.

"Jesus foi uma ovelha negra, tanto que foi crucificado", diz padre em missa de sétimo dia de Rita Lee. pic.twitter.com/qkzvEWDWvu — TROPICÁLIA VIVA (@tropicaliaviva) May 16, 2023

“O maior fã da Rita, sabe quem foi e quem é? Deus. Deus é o maior fã dela, porque foi quem a criou e viu que sua obra deu frutos, que sua obra manifestou através da música muitos ensinamentos”, destacou o padre.

A cerimônia, aberta ao público, também foi transmitida ao vivo pelo YouTube do padre Antonio Torres. Segundo a assessoria de Rita Lee, a escolha do local para a missa de sétimo dia se deu pela “ligação entre o sagrado e a natureza”.

Virgínia Lee Jones, irmã da cantora, foi uma das primeiras a chegar ao local. Logo depois, Roberto de Carvalho, que foi casado com Rita por mais de 26 anos, também chegou acompanhado dos filhos Beto e João Lee. Em seguida, foi a vez de chegar o terceiro filho do casal, Antônio Lee.

Famosos também fizeram questão de comparecer para prestar homenagens à rainha do rock brasileiro. Entre eles estavam a cantora Pitty, a apresentadora Astrid Fontenelle e a atriz Marisa Orth.

Durante a missa, o padre ainda se dirigiu a Roberto de Carvalho ao lembrar outra música de sucesso da cantora. “’Mania de Você', né, Roberto? Que vocês compuseram num momento até muito bom, num momento de felicidade, de conjugalidade. É algo importante, porque os casais de hoje não querem conjugar. E ‘Mania de Você’ é isso. Essa conjugalidade tão necessária para os casais”, ressaltou Marcelo Leite.

A missa de sétimo dia de Rita Lee está sendo em um estilo similar ao tridentino e com cantos gregorianos, do jeitinho que Rita falou que curtia. pic.twitter.com/vWpbLu4oy7 — TROPICÁLIA VIVA (@tropicaliaviva) May 16, 2023

Morte de Rita Lee

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, no último dia 8. O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã do dia 9.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação.

Há anos Rita Lee vivia reclusa. Suas redes sociais eram usadas quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

Rita Lee morreu aos 75 anos

O corpo dela foi velado no Planetário do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, com uma cerimônia aberta ao público. Centenas de fãs, amigos e familiares se despediram da artista. Na mesma data, o corpo foi cremado em uma cerimônia reservada.

Durante o velório, João Lee ressaltou que a mãe era sua “heroína” e que “era única”.

“É uma pessoa que realizou muitas coisas, fez tantas coisas…shows, turnês, discos. Uma loucura a quantidade de realizações que ela teve. Mas não é por isso que ela é minha heroína. É pela simplicidade, honestidade que ela vivia…no dia a dia, mês a mês.. a sensibilidade dela de lidar, entender as pessoas. A forma que ela tinha de se comunicar com o mundo. Uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna” disse o músico.

