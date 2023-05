Quase um mês após a prisão do homem que divulgou fotos dos corpos dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz, o perfil do criminoso permanece no ar.

As imagens que o levaram à cadeia também continuam disponíveis no Twitter, como detalhado pelo site Metropoles.

O acusado André Felipe de Souza Alves Pereira foi preso em abril. Ele responderá por seis crimes, no total.

Logo depois da prisão, a Justiça determino a remoção de todo o conteúdo que caracteriza o delito.

No entanto, como informado, ainda não foi acatado.

Twitter ainda não derrubou perfil que divulgou fotos do corpo de Marília Mendonça; família pediu que ‘não divulguem’

Na época, assessoria fez o importante apelo: “Não divulguem”.

Em novo despacho, o magistrado reiterou a determinação e mandou que fosse expedido ofício para que o Twitter.

Com isso, a empresa deve fazer, imediatamente, a remoção das imagens na rede social.

Com informações do site Metropoles

