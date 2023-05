“Tapa na cara de Piqué”: vídeo de Shakira com Milan e Sasha não foi bem recebido em Barcelona

Fãs de todo o mundo estão encantados com a ternura do vídeo da música ‘Acróstico’ em que Shakira aparece com os dois filhos Milan e Sasha, de 10 e 8 anos,que a cantora compartilhou nesta segunda-feira, 15 de maio, em seu instagram. Mas, em Barcelona algumas pessoas reagiram em modo de guerra e garantiram que a atitude da colombiana é uma “facada nas costas” e um “tapa na cara” de Gerard Piqué.

Segundo o jornal catalão El Nacional, os pequenos “cantam sobre o amor pelos filhos quando uma mãe se separa. A indireta para Piqué, neste caso, é direta”.

Em seguida, a publicação espanhola destaca o “sotaque sul-americano” de Milan e Sasha: “As crianças cantam e tocam piano como profissionais e até usam o sotaque sul-americano da mãe”.

A guerra entre Shakira e Piqué nunca vai acabar

Mas, além de descobrir o “sotaque sul-americano”, a publicação sertaneja de Francisco Franco acusou o megastar da música de ter duplo padrão com a imagem de seus filhos e de lucrar com eles.

“Shakira, a mesma que viu o mal que Piqué fez ao filho Milan, por mostrá-lo em um vídeo da Kings League, agora põe os filhos, os dois, para fazer a caixa registradora funcionar: um sucesso musical, de visitas e de sucesso”, garantiu o El Nacional, que encerrou o parágrafo com a seguinte frase: “A guerra entre Shakira e Piqué nunca vai acabar”.

Na publicação asseguram que foi a colombiana quem “colocou” os filhos no vídeo: “Shakira põe Milan e Sasha a cantar e a tocar piano na sua música e Piqué não conseguiu colocar Sasha na Kings League”.

Mas, é necessário destacar que em seu post no Instagram, Shakira conta que seus filhos que quiseram participar: “Este ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar. Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser mãe de vocês”, legendou a colombiana.

