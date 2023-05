“Queriam saber se eu era virgem”: Angélica fala de abuso moral e assédio quando começou a carreira

Angélica no programa 'Conversa com Bial' (Reprodução/TV Globo)

A apresentadora Angélica foi a entrevistada desta segunda-feira do programa ‘Conversa com Bial’ e falou sobre o assédio moral que sofria quando começou sua carreira na TV, aos 14 anos.

Segundo a apresentadora, que hoje é casada com Luciano Huck, existia uma pressão muito grande da imprensa na época para saber se ela era virgem.

“Era uma agressão. Eu sofri um abuso moral muito nova, com 14 anos. E não foi um veículo que me perguntou, dois. Todo mundo queria saber se eu era virgem. E faziam essa pergunta: ‘Você é virgem?’ E eu era, só que eu era uma menina”, contou no programa.

Angélica disse que passou por muitas experiências durante sua carreira que a machucaram. “Quando eu vejo, ouço e lembro disso, eu tenho muita pena daquela menina. Era uma violência. Acho que eu vivi bastante coisa das quais eu sobrevivi aos trancos e barrancos, mas vivi muitas coisas que machucaram”, disse.

Em função de sua carreira, que explodiu cedo demais, ela disse que perdeu o tempo correto para viver as experiências da juventude e acabou tendo uma adolescência tardia. “Eu tive uma adolescência tardia, mas vivi. Lancei ‘Vou de Táxi’ com 14 ou 15 anos e começou uma loucura, eu fazia dois programas de televisão e fazia show pelo Brasil inteiro. Foi uma avalanche. Mas quando completei 22 anos, eu comecei a viver essa adolescência tardia e saí namorando, beijando na boca. E isso durou até eu casar, com 30 anos”, disse.

Apesar de tudo o que passou, Angélica comemorou a perspectiva de um futuro melhor para as mulheres, com mais liberdade sexual.

“Fico feliz porque eu percebo que a gente está preparando um caminho muito mais bacana para minha filha. Vou ter abertura com ela pra conversar disso. Ela já tem os crushs da escola’”, disse.