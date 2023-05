Patrícia Poeta e Globo seguem juntas, mas Encontro deve mudar um pouquinho

Patrícia Poeta leva look com as cores da bandeira do Brasil para o Encontro (Reprodução/Globo)

A química entre Patrícia Poeta e Manoel Soares tornou-se um dos assuntos mais quentes das redes sociais, desde a saída de Fátima Bernardes do Encontro. Porém, nos últimos meses o tema virou algo mais sério, já que fãs do programa criticam a ideia de deixar a dupla no comando.

No entanto, segundo o site Aqui tem Fofoca, a tensão no Encontro com Patrícia Poeta deve acabar no segundo semestre deste ano, quando a famosa seguirá sozinha na apresentação do matinal, que também deve seguir indo ao ar depois do jornal “Bom dia, Brasil”.

Antes do Encontro, Patrícia Poeta e Manoel Soares apresentavam o É de Casa (Reprodução/Globo)

Com contrato renovado, Patrícia não deve ganhar um novo projeto, já que também era cogitado que a famosa ocupasse uma vaga no Big Brother Brasil, mas sim continuar na atração diária, que busca reunir notícias e entretenimento no mesmo lugar. O principal motivo, é que a audiência do Encontro segue alta, registrando em média 8 pontos, e garantindo uma boa entrada ao Mais Você, de Ana Maria Braga.

Porém, é importante lembrar que nas últimas semanas, o Encontro sofreu com a suposta falta de sintonia entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, já que a audiência registrou uma grande queda para o horário e chegou a preocupar a direção do canal. Segundo o site Na Telinha, em maio, o programa chegou a entregar apenas 5,5 pontos na Grande São Paulo, sua pontuação mais baixa no em 2023.

No Encontro, Patrícia Poeta já usou acessórios de Hebe Camargo (Reprodução/Globo)

O susto ficou ainda pior quando a produção soube que o matinal obteve números menores que o Jornal da Globo, que ficou com 6,9 pontos e vai ao ar durante a madrugada. Já os últimos capítulos da novela Travessia obteve recorde de audiência, com 29,2 pontos na capital paulista.

Além de Patrícia Poeta, as jornalistas Michelle Loreto e Tati Machado também devem seguir no sofá do novo Encontro. Enquanto Michelle comanda o quadro Bem-Estar no Encontro, Tati leva informações sobre os famosos, novelas e reality show para quem acompanha o programa da Globo.

