Participação de Simone Mendes é retirada de programa de Rodrigo Faro após suposto recurso de ‘blackface’

Simone Mendes teve sua participação no programa de Rodrigo Faro vetada, no último domingo (14), devido a um suposto ‘blackface’ por parte da cantora. Segundo informações do portal Na Telinha, o pedido partiu da equipe da famosa, após sua reação com a exibição de uma das cenas.

Originalmente, Simone participaria do quadro Funcionário Famoso, programado para ir ao ar no domingo do Dia das Mães. Com a substituição, a Record transmitiu uma reportagem sobre o feriado, feita em 2019.

Segundo o Na Telinha, caracterizar-se com o recurso teria sido ideia da produção de Rodrigo Faro. Após a repercussão negativa de uma das cenas em que Simone surge caracterizada, a cantora ficou preocupada.

A artista surgiu com uma maquiagem mais intensa, escurecendo a pele, além de uma peruca de cabelos cacheados. “Blackface” é quando pessoas brancas se pintam de tonalidades escuras para se passarem por brancos, sendo considerado um recurso preconceituoso nos dias de hoje.

Mãe de Cristiano Ronaldo reage à acusação de recorrer à bruxaria para interferir em relacionamento do filho

Dolores Aveiro usou suas redes sociais para informar que seus advogados foram acionados, devido a alguns rumores vazados na mídia europeia. A mãe de Cristiano Ronaldo foi acusada de recorrer à bruxaria para acabar com o relacionamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Após a repercussão, um comunicado foi emitido pela mãe do jogador.

No comunicado, Dolores desmentiu os portais sobre as notícias envolvendo seu nome e o de sua família, além de pontuar que seus advogados foram acionados.

“Quero comunicar em meu nome e em nome da minha família (Família Aveiro). Onde inclui Georgina Rodríguez, mulher do meu filho Cristiano Ronaldo, Rubina mulher do meu filho Hugo, meu genro Alexandre marido da Katia Aveiro, ou seja os meus 4 filhos eu e os meus 11 netos”, iniciou o comunicado “Afirmar que hoje dia 16 de maio de 2023 acionei os meus advogados para limpar o meu bom nome em prol da minha família e pelo que eles representam na minha vida.

Entenda o caso: