Parente de famoso: Ator da novela Vai na Fé é sobrinho-neto desta personalidade

O ator Giuliano Laffayette, que vive o advogado Fabrício na novela Vai na Fé, tem uma história bastante curiosa fora dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, afinal, o galã faz parte da lista de contratados da emissora que são parentes de outros famosos.

Para quem não sabe, Giuliano é sobrinho-neto de Carmen Miranda, considerada uma das maiores cantoras luso-brasileiras da história, que marcou a indústria musical nos anos 1940.

O ator, de 31 anos, revela que as histórias da “pequena notável” foram contadas durante sua infância. Segundo ele, Carmen Guimarães, sua avó paterna, de 86 anos, era responsável por levar a história da cantora dentro de casa.

A avó também morou com a mãe na casa de Carmem Miranda, na Califórnia, nos Estados Unidos e, de acordo com o ator e Vai na Fé, o local era conhecido como um ponto de encontro dos brasileiros no país: “A minha avó guarda até hoje um caderno com todas as histórias que viveu lá”, disse o famoso ao Gshow.

Durante a entrevista, Giuliano Laffayette, que mantém relacionamento de quase quatro anos com a atriz Giovana Cordeiro, também revelou que o prato preferido de Carmem Miranda era chuchu com ovo.

Mesmo sendo parente de Carmem Miranda, o ator trabalhou longe dos holofotes por um tempo. Antes de entrar para o elenco da novela Vai na Fé, ele estava em uma joalheria: “Sou um artista e vivo da arte o tempo todo. Sempre quis ser ator. Quando saí da joalheria, chorei pra caramba, feliz com o passo que estava dando, o da conquista do meu sonho de ser ator”.

