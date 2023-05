Os astros não perdoam: astróloga confirma que príncipe William traiu Kate e vem mais por aí

Não está fácil para o príncipe William. Após diversos rumores de um suposto romance com Rose Hanbury, marquesa e ex-modelo, agora os astros vieram confirmar a suposição.

Monica Buonfiglio, astróloga e escritora, que já fez o mapa astral de artistas como Elis Regina e Keanu Reeves, agora decidiu ir mais a fundo sobre o boato que surgiu de que o príncipe de Gales está repetindo a história de seu pai, o rei Charles, com a sua mãe, princesa Diana, e segue traindo a sua esposa, Kate Middleton, com quem tem três filhos: George, Charlotte e Louis.

A astróloga publicou o mapa astral da realeza em seu canal no YouTube e não tem boas notícias para Kate: “A Vênus em touro de William, mostra que ele gosta de namorar, por isso ficaremos sabendo de mais casos extraconjugais” , contou Monica.

Nascido em 21 de junho de 1982, o futuro rei tem sol em câncer, ascendente em sagitário, lua em câncer e mercúrio em gêmeos, segundo a astróloga, o que pode fazer “ele pode assinar um decreto e mudar de ideia no mesmo dia. Charles vai ser mais liberal do que o próprio William”.

Mas a triste notícia mesmo é sobre o casamento que muitos fãs da realeza admiram: “Vai namorar com muita gente fora do casamento”, disse ela sobre William. “Ele vai ficar casado e vai brigar pelo casamento, a esposa vai querer separar, depois que ela for rainha. Ele vai continuar, mas ela está suscetível a ter problemas de bulimia e anorexia, assim como a sua sogra, Lady Di” , continuou Monica.

A astróloga disse ainda que William é “carente de afeto” e que por isso “ele procura amantes, porque pode ser que a Kate Middleton não lhe dê afeto suficiente”.

Monica falou que devido a um espacto em seu mapa, a Vênus na casa 8, ele mantém um relacionamento secreto, citando que por isso já iniciaram os boatos sobre sua relação com Rose Hanbury (apesar de não citar o nome da marquesa, durante o vídeo).

“Acontecerá um repeteco da Lady Di com o Charles, mais tarde quando os filhos estiverem maiores, porque ele vai trair muito a Kate, e ela não merece isso não”, explicou Monica.

A astróloga ainda ironiza o fato do príncipe Harry ser “a ovelha torta da família”: “O Harry, pelo mapa dele, é muito transparente, principalmente com a mulher dele, a Meghan”.

E ainda citou que o fato da princesa de Gales ter utilizado o brinco de Lady Di na coroação do rei Charles, foi um sinal: “A Kate está se sentindo realmente traída, por isso ela usou o brinco da Lady Di na coroação do rei Charles. Os dois não vivem tão bem quanto a gente acha”.

