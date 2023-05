Não durou 1 dia na vida real: Após anúncio de namoro de Agenor, da capivara Filó, internautas escancaram suposta traição

O que seria um momento de felicidade para Agenor Tupinambá — conhecido nacionalmente pelo caso da capivara Filó — após anunciar o encontro com o namorado depois um ano de relacionamento virtual, se tornou um verdadeiro pesadelo para o jovem uma vez que internautas vasculharam a vida de Lucas Leite e descobriram uma suposta traição. Curioso para saber mais?

Embora, segundo o detalhado, o casal já estivesse junto há aproximadamente um ano, Lucas foi visto em outros registros recentes que vazaram na internet, no qual aparece beijando outra pessoa em um dos cliques com um enorme número que diz “2023″.

Veja a continuação algumas das imagens que repercutiram recentemente (deslize para o lado):

Além das imagens que repercutiram e fizeram o perfil de Lucas ser inundado por comentários o acusando de traição, um vídeo compartilhado por outro internauta chamou a atenção e traz mais supostos detalhes de como tudo que teria acontecido.

“Como vocês estão namorando faz 1 ano se ele passou a virada de ano com meu amigo? Do nada virou o namorado do cara da capivara”