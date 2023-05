‘Muitas coisas boas’: Preta Gil faz reflexão otimista sobre a luta contra o câncer

A cantora Preta Gil segue seu tratamento contra um câncer no intestino e, desta vez, ela decidiu responder uma fã sobre o lado bom da descoberta da doença.

“A gente fica se perguntando qual o lado bom das coisas ruins que acontecem com a gente, na vida. Eu tenho entendido que há muitas coisas boas que o câncer me trouxe e uma delas é eu sentir em vida esse amor pulsante de vocês por mim”, começou ela.

Em seguida, Preta voltou a falar que diariamente recebe mensagens de carinho, seja pelas redes sociais ou por pessoas próximas: “Amor de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que estavam afastadas, de quem ora por mim, de todas as religiões, isso é realmente um presente. Está sendo gratificante viver este amor intenso. Então, este é um lado muito bom que esta doença me trouxe”.

Em um outro vídeo, Preta Gil falou mandou um recado para todas as mulheres que passam por tratamentos oncológicos e também outros procedimentos médicos. Em um vídeo, a cantora aparece emocionada e fala sobre força.

“Hoje, eu estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Para as mães que estão como eu, em tratamento oncológico. Sei que para nós, hoje é um dia que ficamos sensíveis, com as emoções à flor da pele. Estamos passando por um processo de cura, não é fácil. É um processo muito doloroso, difícil. Não é fácil”.

Em seguida, a filha de Gilberto Gil falou que ela e tantas outras mulheres vão sair deste tratamento vitoriosas: “Tenho certeza que todas nós vamos sair desta jornada fortalecidas, transformadas, então, para vocês, mães que como eu estão se tratando ou, não necessariamente, um tratamento oncológico, mas passando por alguma dificuldade de saúde, este é mais um dia para fortalecer a nossa existência, a nossa fé, o amor que nós temos para todas as pessoas que nos cercam e que nos dão amor”.

