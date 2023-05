‘Mercado por R$300′: a verdade sobre a declaração viral do Primo Rico

Uma publicação antiga feita pelo coach financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico, voltou a viralizar na internet durante a tarde desta terça-feira, 16 de maio.

No vídeo, publicado em 19 de dezembro de 2019, Thiago revela como faria para começar do zero e conquistar a soma de R$1 milhão em apenas 6 meses. Antes de explicar os cálculos envolvidos em sua teoria, ele comenta que o vídeo é apenas uma opinião de como ele lidaria com o desafio, mas que pode ser visto de formas diferentes de acordo com a realidade de cada um.

Para começar, ele revela que vai utilizar uma experiência de sua vida para basear os cálculos presentes no vídeo e explica que, em determinado momento, já trabalhou como garçom e barman enquanto iniciava seus estudos.

“Você não precisa ter um background para isso, é só procurar agências e buscar oportunidades pela internet. Para mim não tem problema nenhum em fazer isso, enquanto as pessoas tiravam sarro de mim por trabalhar de garçom e barman, eu estava ali pensando no meu futuro”, revela.

Mercado por R$300

Após contar um pouco sobre sua experiência, ele começa a demonstrar uma estimativa de ganhos e gastos. E justamente neste ponto foi que os internautas se chocaram.

Ao estipular os gastos mensais, Thiago revela que gastaria aproximadamente R$1000 com o aluguel de um imóvel e R$300 de mercado. Por conta da função desempenhada, os gastos com alimentação e transporte eram mínimos, já que realizava as principais refeições no local de trabalho e recebia o valor gasto para se locomover entre a casa o emprego, afirma Thiago no próprio vídeo.

Apesar da data em que foi publicado o vídeo e do aviso do coach ao dizer que “entende que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros”, diversos internautas não perderam tempo e passaram a compartilhar suas realidades.

Enquanto alguns interagiram de forma bem-humorada com a declaração, outros aproveitaram para expor a situação delicada em que se encontram.

“R$300 não dá para comer por um mês nem que a pessoa consiga sobreviver a miojo e salsicha!”, exemplificou uma internauta.

“R$300 por mês no mercado, 300 conto é somente um dos corredores do supermercado. Eu fico impressionado a quem dá ouvidos”, comentou outro.

Teve também quem resgatasse memes antigos: “R$300 não dá nem para comprar uma calça para uma jovem de 16 anos, imagina fazer a compra do mês”.

“Gaste apenas R$ 300,00 no supermercado no mês”



Esse tipo de vídeo só me faz aumentar o preconceito que tenho com coaching financeiro.



Imoral. pic.twitter.com/re5gZPU3VM — Diego Leonardo 🇧🇷 (@diegoleonardopa) May 16, 2023

300 reais não dá p/ comer por um mês nem q a pessoa consiga sobreviver a miojo e salsicha (e, provavelmente, não conseguiria...)



3 refeições/dia - 1 pessoa

Miojo: 2,90

Salsicha: R$15, 10 unid.

3 miojos + 5 salsichas/dia = 16,20.

X30 total/mês = 486,00



Esses caras são ridículos. pic.twitter.com/rtVXqYMhto — Amaryllis Rezende 🇧🇷🌹🇷🇺🇦🇲 (@walakuzjoo) May 16, 2023

R$ 300,00 não dá nem para comprar uma calça para uma jovem de 16 anos, imagina fazer a compra do mês. https://t.co/BYk3vGky3a pic.twitter.com/6P3ylsG18h — William Castro (@William_Castro) May 16, 2023

