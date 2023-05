Megan Fox relata sofrer de condição que a impede de gostar do seu corpo: “A jornada de me amar será eterna”

Megan Fox nos surpreendeu com o seu novo cabelo ruivo (Reprodução: Instagram)

Megan Fox revelou em entrevista que se sente insegura em relação ao seu corpo, mesmo sendo considerada uma das atrizes mais bonitas da atualidade.

Em conversa com a revista ‘Sports Illustrated’, a protagonista de ‘Transformers’ disse: “Nunca estive em um ponto em minha vida onde amei meu corpo. Acho que a jornada de me amar será eterna”.

Dismorfia corporal

O nome dado para o distúrbio é “dismorfia corporal”, também chamado de Transtorno Dismórfico Corporal (TDC). Neste caso, quem sofre com a condição percebe sua aparência física de forma diferente das outras pessoas.

LEIA TAMBÉM: ‘Avaliação inadequada’: Saiba qual ação de pilotos contribuiu para queda de avião de Marília Mendonça

A atriz explica que, desde criança, não se vê da forma como as outras pessoas veem. “Desde criança era uma obsessão que eu tinha: ‘Devia ser assim’. Por que eu tinha uma consciência corporal grande, tão jovem? Não sei muito bem. Definitivamente não foi pelo meu ambiente. Cresci num ambiente muito religioso, corpos não eram reconhecidos”.

Um fato curiosos é que, mesmo com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, Megan Fox não possui nenhuma foto e também não segue ninguém.

Key Alves revela estratégia no BBB para potencializar OnlyFans: “eu andava só de biquíni”

Em entrevista do podcast ‘Pode dar Prado’, a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves revelou que já entrou na casa com uma estratégia para potencializar seu canal na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Em conversa com as apresentadoras Gabi Prado e Gizelly Bicalho, a jogadora de vôlei disse que sempre que podia andava de biquíni na casa. “Um frio do caramba dentro da casa e eu de biquíni”, disse Key.

“É o marketing para o OnlyFans. Meu empresário falou que sempre que eu pudesse andar de biquíni lá dentro era para eu andar”. A estratégia era aguçar a curiosidade do público para que assinassem seu canal na plataforma.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ VÍDEO: “Jesus foi ovelha negra, tanto que foi crucificado”, diz padre na missa de 7º dia de Rita Lee

⋅ “Tapa na cara de Piqué”: vídeo de Shakira com Milan e Sasha não foi bem recebido em Barcelona

⋅ Com contas bloqueadas pela Justiça, MC Gui terá que pagar R$ 19 mil de indenização a motorista de aplicativo