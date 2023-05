Mãe de Cristiano Ronaldo emite comunicado após ser acusada de bruxaria para separar o filho de Georgina Rodríguez

Após uma série de rumores sobre a mãe de Cristiano Ronaldo apelar para bruxaria, com o intuito de separar o jogador de Georgina Rodríguez, um comunicado oficial foi emitido por meio das redes sociais. Dolores Aveiro informou que acionou seus advogados para combater as notícias falsas levantadas nas últimas semanas.

Segundo uma vidente no programa ‘Socialité’, do canal espanhol Telecinco, Dolores Aveiro teria apostado numa bruxaria forte em Portugal, com o intuito de Georgina Rodríguez deixar Cristiano Ronaldo. O jornal português, ‘Correio da Manhã’, produziu uma matéria ressaltando o rumor e foi acusado de caluniar a família Aveiro.

Nesta terça-feira (16), a mãe do jogador emitiu um comunicado em que desmente os portais sobre as notícias envolvendo seu nome e o de sua família.

“Quero comunicar em meu nome e em nome da minha família (Família Aveiro). Onde inclui Georgina Rodríguez, mulher do meu filho Cristiano Ronaldo, Rubina mulher do meu filho Hugo, meu genro Alexandre marido da Katia Aveiro, ou seja os meus 4 filhos eu e os meus 11 netos”, iniciou o comunicado “Afirmar que hoje dia 16 de maio de 2023 acionei os meus advogados para limpar o meu bom nome em prol da minha família e pelo que eles representam na minha vida.

“Foi lançada uma notícia num conhecido jornal português (jornal esse que consequentemente usa e abusa do nome da minha família para se promover) notícia essa, falsa caluniosa e até macabra onde fala de atos horrendos que eu possivelmente teria mandado fazer para tirar a felicidade de um dos meus filhos, essa calúnia é falsa, é de má fé e infundada”, continuou.

Segundo Dolores, ela não vai permitir que seu nome seja usado “em vão”, além de provar que os rumores envolvendo sua família foram maldosos e infundados.

“Agradeço a quem me segue e respeita-me não só a mim e aos meus, tenha especial atenção acerca do que se fala e escreve, existem ofensas gratuitas após este tipo de notícia que ferem, magoam e nos deixam de mãos atadas quando se trata do nosso bem mais precioso que é a família. Meus netos, alguns, já leem e já escutam o povo e a crítica. E por isso mesmo, não vou desistir até que esse jornal prove tudo aquilo que hoje foi escrito. Obrigada. Família Aveiro”, finalizou.