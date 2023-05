Key Alves revela estratégia no BBB para potencializar OnlyFans: “eu andava só de biquíni”

Em entrevista do podcast ‘Pode dar Prado’, a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves revelou que já entrou na casa com uma estratégia para potencializar seu canal na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Em conversa com as apresentadoras Gabi Prado e Gizelly Bicalho, a jogadora de vôlei disse que sempre que podia andava de biquíni na casa. “Um frio do caramba dentro da casa e eu de biquíni”, disse Key.

Segundo a jogadora de vôlei, a ideia foi do seu empresário. “É o marketing para o OnlyFans. Meu empresário falou que sempre que eu pudesse andar de biquíni lá dentro era para eu andar”. A estratégia era aguçar a curiosidade do público para que assinassem seu canal na plataforma.

Em entrevistas anteriores, Key já havia revelado que já tinha conquistado o equivalente ao prêmio do reality em seu canal no OnlyFans. “Eu já fiz o prêmio do programa só na plataforma. O faturamento aumentou absurdamente. Eu decidi fazer uma coisa diferente para fazer o OnlyFans lucrar mais e a gente decidiu fazer ensaios em todos os estados do Brasil. E tem dado muito certo porque a renda por lá foi para R$ 400 mil em um mês”, disse.

Key revelou, entretanto, que a estratégia era atingir o público masculino, mas o que ela viu após o programa foi o aumento do número de mulheres que passaram a segui-la pelo OnlyFans. “Tem muito engajamento do público feminino e isso era uma meta que eu tinha. Eu quero inspirar as mulheres nisso. Já encontrei muitas mulheres depois do ‘BBB’ que fizeram a plataforma porque eu falava na casa. Isso para mim não tem preço porque eu quero mostrar que é um método que está ali para ser usado”, refletiu.